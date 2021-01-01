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الأردن: رابط نتائج الامتحان الشامل الدورة الشتوية 2021 برقم الجلوس

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: رابط نتائج الامتحان الشامل الدورة الشتوية 2021 برقم الجلوس



عمان / سما

أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية، يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020، عن نتائج الامتحان الشامل للدورة الشتوية 2021 لجميع الطلاب المتقدمين في مختلف محافظات الأردن.

وقالت إنه يمكن الدخول على موقع جامعة البلقاء التطبيقية عبر الإنترنت ثم الدخول إلى رابط نتائج امتحان الشامل الدورة الشتوية 2021؛ لاستخراج نتيجة الطالب النهائية.

وأوضحت أنه يجب على الطالب وضع رقم الجلوس الخاص به الذي قدم فيه الاختبارات الفترة المنصرمة؛ كي يتمكن من معرفة نتيجة الامتحان الشامل لهذه الدورة الجديدة.

وكانت الجامعة قد أفادت قبل عدة أيام بأنها انتهت من التصحيح والفرز والتقييم لامتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة؛ وذلك تمهيدا للإعلان الرسمي عن نتائج الدورة الشتوية.

نتائج الشامل الدورة الشتوية 2021: اضغط هنا

وأشارت جامعة البلقاء إلى أن بعض الطلاب قد يواجهون مشكلة في الدخول إلى المنصة الإلكترونية؛ بسبب الضغط الكبير في عمليات البحث من قبلهم خلال الساعات الأولى لإعلان النتائج.

وشارك في الدورة الشتوية للامتحان الشامل، وفق بيانات جامعة البلقاء، نحو تسعة آلاف طالب وطالبة في المملكة الأردنية، متمنية دوام التوفيق والنجاح لهم والمعلمين كافة.

وأوضحت أن نتائج الدورة الشتوية برقم الجلوس، حيث لا يمكن الاستعلام عنها دون إدخال الرمز المطلوب وكل البيانات التي تظهر أمامك على الشاشة بعد تسجيل الدخول

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