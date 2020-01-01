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بث مباشر | قتلى وإصابات بانفجار كبير استهدف الحكومة اليمنية في مطار عدن

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
بث مباشر | قتلى وإصابات بانفجار كبير استهدف الحكومة اليمنية في مطار عدن



عدن / سما

أفادت وسائل إعلام عربية، بوقوع عشرات القتلى والإصابات؛ جراء انفجار كبير استهدف الحكومة اليمنية لحظة وصولها إلى مطار عدن، لافتة إلى أن مئات الجثث ملقاة على الأرض.

وقالت قناة العربية الحدث في خبر عاجل إن جثثا كثيرة في مطار عدن نتيجة استهدافه بطائرات مسيرة مفخخة ، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان لنقل الضحايا والمصابين.

وأشارت القناة إلى إصابة مسؤولين محليين منهم أحد وكلاء المحافظة وصحفيين جراء الانفجار الكبير الذي استهدف مطار عدن، لحظة وصول الحكومة اليمنية الجديدة.

ونقلت القناة عن يحيى أبو حاتم المحلل والخبير الأمني قوله إن المطار محاط بمنطقة سكنية، موضحا أن الهاون سلاح خبيث يستطيع المهاجم أن يستهدف ويتحرك بسهولة.

وكان الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة معين عبد الملك قد وصلك إلى العاصمة المؤقتة عدن قادمة من الرياض، وسط استقبال شعبي كبير، قبل سماع دوي عدة انفجارات في المنطقة المحيطة.

وقالت قناة الجزيرة عبر تويتر إنه سمع دوي ثلاثة انفجارات في مطار عدن، تبعها إطلاق نار واشتباكات عنيفة، بالتزامن مع وصول الطائرة التي تقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.

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