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والدته شاركته بدون علمها.. تفاصيل القبض على لص في رفح

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
والدته شاركته بدون علمها.. تفاصيل القبض على لص في رفح



غزة / سما /

ألقت الشرطة القبض على لص سرق مصاغاً ذهبياً بقيمة 7 آلاف شيكل، من داخل منزل مواطنة غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال مدير المباحث العامة في مدينة رفح النقيب نائل بشير، إن المباحث تلقت معلومات حول دخول لص إلى منزل المواطنة (ه. خ) في منطقة تل السلطان برفح، وسرقة مصاغها الذهبي.

وأضاف أن المباحث شرعت بالتحريات وجمع المعلومات إذ وقع الاشتباه على المدعو (خ. ع) 27 عاماً، مبيناً أن المباحث استدعته وأقر بالتحقيق معه دخوله لشقة المشتكية، وسرقة مصاغها الذهبي، وبيعه لأحد محلات الذهب بالمدينة، بمساعدة والدته دون علمها أن الذهب مسروق.

ولفت مدير مباحث رفح إلى، تدوين أقوال اللص بالكامل وإحالة الملف لمفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

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