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حماس تعقب على العدوان الاسرائيلي على سوريا فجر اليوم

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 07:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعقب على العدوان الاسرائيلي على سوريا فجر اليوم



غزة /سما/

قال الناطق الاعلامي لحماس حازم قاسم اليوم الأربعاء عبر تويتر أن العدوان الصهيوني فجر اليوم على سوريا، جريمة مستنكرة وإرهاب يمارسه الاحتلال بشكل متواصل ضد أمتنا.

و أَضاف أن العدوان الاسرائيلي يأتي في  سياق منهجيتة العدوانية لتحقيق أطماعه التوسعية المدعومة امريكياً وبتشجيع من مسار التطبيع. 

ونوه الى أنه سيظل مطلوباً من القوى الحية في الامة توحيد جهودها لمواجهة المشروع الصهيوني وهزيمته.

هذا وقصفت طائرات إسرائيلية في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء، أهدافا عسكرية بريف دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن وسائط الدفاع الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي في منطقة النبي هابيل في الزبداني بريف دمشق الغربي.

وأفادت الوكالة بأن القصف استهدف وحدة من الدفاعات الجوية السورية، وأسفر عن مقتل عسكري وإصابة 3 جنود.

#حماس #العدوان الصهيوني #اسرائيل #الاحتلال #عدوان اسرائيلي #سوريا

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