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"مكان": الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات عسكرية في الجولان السوري المحتل

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 07:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"مكان": الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات عسكرية في الجولان السوري المحتل



القدس المحتلة/سما/

أعلنت هيئة البث الاسرائيلية (مكان)، اليوم الأربعاء، إن الجيش الاسرائيلي سيجري تدريبات عسكرية في الجولان السوري المحتل.

الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات عسكرية في الجولان السوري المحتلالدفاعات الجوية السورية تتصدى لغارة إسرائيلية في محيط دمشق
وأوضحت الهيئة أن التدريبات تشمل إطلاق نار بالذخيرة الحية.

وقالت إن أصوات انفجارات ستسمع في هضبة الجولان جراء اطلاق صواريخ خلال التدريبات.

هذا وقصفت طائرات إسرائيلية في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء، أهدافا عسكرية بريف دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن وسائط الدفاع الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي في منطقة النبي هابيل في الزبداني بريف دمشق الغربي.

وأفادت الوكالة بأن القصف استهدف وحدة من الدفاعات الجوية السورية، وأسفر عن مقتل عسكري وإصابة 3 جنود.

#مكان #مراسل هيئة البث الاسرائيلية

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