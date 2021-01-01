عبارات تهنئة برأس السنة الميلادية الجديدة 2021 تهاني العام الجديد

الرياض / سما

يبحث مستخدمو شبكة الإنترنت على محركات البحث المختلفة على رأسها جوجل، عن كلمات عبارات تهنئة بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2021؛ وذلك مع حلول الساعات الأخيرة للعام الميلادي 2020 وبدء العد التنازلي لختامه.

وتحرص وكالة سما على نشر عبارات تهنئة بالسنة الجديدة 2021 لمتابعيها في الدول العربية والعالم؛ إذ يحرص جميع الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تقديم التهاني للأصدقاء والزملاء والعائلة والأحبة بهذه المناسبة السنوية.

وبدأت المنصات الاجتماعية، تعج بأجمل عبارات التهنئة بالعام الجديد 2021، إذ اعتاد النشطاء على اختبار أبرز الكلمات من أجل وضعها على صفحاتهم الشخصية عبر فيسبوك وتويتر وانستغرام وكل الوسائل العالمية المعروفة.

في المقابل، تواصل القنوات الفضائية العربية، الترويج للبرامج والحلقات الخاصة التي تعتزم عرضها للمشاهدين في ليلة رأس السنة الميلادية واستقطاب كبرى الشركات التجارية لتقديم جوائز وهدايا كبرى للمشتركين والمتابعين.

تهنئة السنة الجديدة 2021:

عسى أن يكون العام الجديد، مفتاح خير لكلّ شيء جميل.

نبدأ عامًا جديدًا، لنستقبله بحلم جديد، ونضع أحلامنا وآمالنا بأيدينا، ونجعل الله معنا في كل وقت؛ لنحقق كلّ ما نريد. ودّعت بك عامًا مَضَى، وأقبلتُ بك عامًا جديدًا.

عام جديد يطلّ علينا من نافذة الأمل، والتفاؤل؛ صباح كلّ شيء جديد.

أبدأ عامًا جديداً، وهي برفقتي، هذا ما يسمّى بالسعادة المطلقة.

أغلقوا دفتر الماضي، وكلّ عام والبسمة تغمر محياكم.

عام جديد، وعام سعيد، وعمر مديد، وكلّ عام وأنتم، ومن أحببتم بخير. ‏كل عام وأنتم بألف خير وسلامة، نبدأ عاماً جديداً، ونتغيّر للأفضل، فبالتوفيق للجميع.

عام جديد، سيكون مليئًا بالشغف، والحنين لأيّام مضت.

ساعات قليلة تفصلنا عن خيوط فجر عام جديد؛ فيا رب فجرٌ يشرق معه كلّ حلم غائب.

أنقلُ حبّي لك من عام إلى عام، وأنقل صوتك، ورائحتك، ورسائلك، ورقم هاتفك، وصندوق بريدك، وأعلّقها في خزانة العام الجديد، وأمنحك تذكرة إقامة دائمة في قلبي.

في السنة الجديدة، أخاف عليك من الدّنيا، وأخاف على نفسي دونك.

كلّ عامٍ والكذب خيبة، وكلّ عامٍ والهمّ زائل.

مع قرب نهاية العام الحالي، حاول أن تتخلص من أي شيء، لا يستحق الانتقال معك للعام الجديد.

المتفائل، يرى في العام الجديد صفحة بيضاء جديدة، نكتب عليها أمنياتنا، والمتشائم، يرى فيه صفحة من العمر انطوت.

أيّام قليلة، وينتهي هذا العام بكلّ أفراحه وأحزانه، وتنطوي صفحاته معلنةً بدايةَ عامٍ جديدٍ؛ فلنبدأ هذا العام بالحب، والتسامح.

أجمل الكلمات عن التفاؤل بالعام الجديد إلى اللقاء في عام جديد، أعانق فيه التفاؤل، وأدوّن فيه الحُب، وأعيذ فيه قلبي، وقلب من أحببته من فراق يؤلمنا.

عام جديد، أستقبله بكل تفاؤل، وحب للحياة.

عام ظننت بربه خيراً وحسن ظنٍ، وسأجد الجزاء؛ فالله رب لا أُشركُ به شيئاً.

اللّهم صباحُ خيرٍ في العام الجديد، املأه فرحةً، وتفاؤل، ورضى، واجعلنا فيه حامدين وشاكرين لك.

غابت نجوم العام مضى، وأشرقت شمس عام جديد، وكلّنا تفاؤل، وأمل، وثقة في الرّب جلّ في عُلاه أن نكون ووطنا، وعالمنا بخير، وأمن، وعطاء.

بمناسبة رأس السنة، اللهم اشفي كلّ مريض، وارزق كلّ محتاج، وأدم الأمن على البلاد. عام جديد، يحمل في طيّاته الأمل والسّلام، استقبله بكلّ تفاؤل؛ فأقدار الله تخبئ الحكمة.

يغمرني أمل، وتفاؤل؛ بأنّنا مقبلين على عام جديد سعيد، وجميل لنا جميعاً، وكل عام وأنتم بألف خير.

أتمنى لي ولكم، عامًا خالٍ من الأوجاع، ومليء بالسعادة والنجاح.

عامُ خير جديد، يتحقق فيه ما أردتم، وما تمنيتم. عام جديد جميل مليء بتفاؤل مبشّر بكل خير.

عام جديد، وبداية جديدة، وعام مليء بالسعادة، والنجاح.

نطوي سنةً أخرى من حياتنا، ونفتح صفحةً أخرى بيضاء، نسأل الله أن يملأها بكل خير، وتفاؤل، و يزيدنا فيها قرباً، وإيماناً به.

صباحكم عاماً جديدًا، مليئًا برضا الرحمن، والتفاؤل.

في العام جديد نسأل الله تعالى بداية موفقة.

يا رب، مع بداية عام جديد، هب لي فرحةً تنسيني أوجاع العام الماضي، وحياة جديدة يملؤها الأمل، والتفاؤل.

اللّهم اجعله عاماً مليئاً بالتفاؤل، وحبّ الخير، ومليئاً بالأفراح والسعادة الدائمة، وبعيداً عن الهموم والأحزان.

فلِنتفاءل بعامنا الجديد بأفراحه، وسعاداته.

ننسى الماضي، وننسى الهموم، ونبدأ من جديد، علّ هذا العام الجديد، أجمل إن شاءالله.

أتمني لي ولكم عامًا جديدًا، وصفحةً بيضاءَ، وخطوات أمل، وتراتيلَ فرح، وومضةَ تفاؤل على كتف الدعوات.

عام جديد كلّه تفاؤل بإنجازات، وخيرات من ربّ العالمين، فكلّ عام وأحبتي بخير، وسلامة، ورضاً من الله.

نهاية عام، نهاية حُزن، وتعب، وألم، وبداية عام، وبداية فرح، وتفاؤل، وحُب.

في بداية العام الجديد، جدد نيتك، وجدد عطاءك، وطموحك، واجعل بدايتك بداية تفاؤل وإيجابية، واعمل وتعلم، كل عام وأنتم وأطفالكم وأسركم بأحسن حال.

عام جديد سعيد، يحمل معهُ كلّ الأماني الحّلوة لقلوبكم.

نقف اليوم على أعتاب عام جديد من سنوات الألم والحزن، لنقطف معاً باقة تفاؤل وأمل، ولننثر سوياً عبق ورودها، ورحيق أزهارها فوق بلادنا.

عام مضى، وعام جديد بدأ؛ فاللّهم اجعله بداية كلّ خير، وسعادة، وفرح، وبارك لي فيه.

إن لم يكن معك سوى حسن الظن بالله؛ فابدأ به يومك، وأعلم أنّك تملك أهم أسباب نجاحك.

في العام الجديد، يا رب، لا خيبةً ولا وجعًا.

وتحتفي شريحة كبيرة في الوطن العربي والعالم بهذه المناسبة بغض النظر عن كونها سعيدة أم حزينة، إذ ينتهي الجميع سنة ميلادية شاقة، ويأملون بأن يكون العام الميلادي الجديد أفضل وفيه الخير والتوفيق والرزق والصحة.

ولا يختلف الحال لدى الكثيرين بشأن طقوس الاحتفال برأس السنة الميلادية، إذ لا يشبه هذا العام الذي مضى سابقه؛ نتيجة الأوضاع الحالية التي فرضتها الجائحة الصحية على جميع دول العالم بلا استثناء من قيود وإغلاق.

ويمكن تحديث هذه الصفحة أكثر من مرة؛ كي تتمكن من اقتباس عبارات التهنئة بالسنة الجديدة 2021 المرفقة أدناه على الترتيب، حال لم تفلح المحاولة الأولى للحصول على تهاني مميزة فيها تفاؤل لبداية عام جديد.