رابط منصة درسك لتقديم امتحان التقييم النهائي 2020 في الأردن

عمان / سما

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية، عن رابط منصة درسك لتقديم امتحانات التقييم النهائي 2020 عن بعد للصفوف من الثاني حتى الحادي عشر والثانوية العامة التوجيهي في جميع محافظات الأردن.

وقالت وزارة التربية في بيان لها إنه يجب الدخول على رابط منصة درسك لتقديم اختبارات التقييم النهائي 2020 اعتبارا من التاسعة صباحا حتى السابعة مساءً، موضحة أن مدة الاختبار ساعة واحدة لكل طالب.

وأفادت الوزارة بأنه لا يوجد امتحان تقييم نهائي يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 لطلاب الصف الثاني والثالث، والحادي عشر والتوجيهي الفرع الأدبي والشرعي والعلمي والصناعي والزراعي وكل الفروع.

وأضافت التربية إن طلاب الصف الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن يقدمون اختبار التقيم النهائي في مبحث العلوم في الوقت المعلن أعلاه، في حين يؤدي طلبة الفصل التاسع والعاشر امتحان الفيزياء.

رابط منصة درسك 2020 اختبار التقييم النهائي: اضغط هنا

وتابعت إنه لا بد على الطالب الأردني التأكد من صحة رقمه الوطني وتاريخ ميلاده وكلمة السر للدخول إلى اختبار التقييم النهائي عبر درسك، فيما الطالب الأردني الأصل يدخل رقم التعريف (OpenEMIS).

ولفتت إلى أنه إذا نسي الطالب رقم الدخول التعريفي الخاص به، يمكنه الاستعلام عنه من خلال زيارة منصة درسك على الجهة اليسرى ثم النقر على خيار استعلام عن رقمي وإدخال المعلومات المطلوبة.

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وبينت الوزارة أن أسئلة اختبارات التقييم النهائي لكل الصفوف والمواد الدراسية كافة، على شكل اختيار من متعدد، منوهة إلى أنه تم تخصيص 60 دقيقة لكل امتحان من بداية تسجيل الدخول إلى المنصة.

وختمت وزارة التعليم الأردنية قائلة إنه يمكن للطلاب التواصل مع فريق الدعم الفني للتقييم الإلكتروني الشامل الأول في مديريات التربية كافة، حال واجهتهم أي مشكلة خلال تقديم امتحانات التقييم النهائي.