مشاهدة مباراة الوحدات وسحاب بث مباشر في الدوري الأردني 2020

عمان / سما

أعلنت القنوات الناقلة، عن رابط مشاهدة مباراة الوحدات وسحاب بث مباشر اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر الحاسم في الدروي الأردني للمحترفين.

مباراة الوحدات وسحاب مباشر تبث في تمام الساعة 04:00 عصرًا على قناة الاتحاد الأردني والأردنية الرياضية (Jordan Sport HD) من استاد عمان الدولي بصوت المعلق أحمد الخلايلة.

وكان الوحدات قد حسم موقعة الذهاب ضد سحاب لصالحه بهدف دون مقابل، فيما يسعى اليوم إلى تحقيق ذات النتيجة؛ من أجل التتويج بلقب الدوري الأردني رسميا، بعد غياب السنوات الماضية.

ويحتاج الوحدات إلى انتصار على سحاب؛ كي يتوّج بدرع دوري المحترفين، إذ يملك 44 نقطة في المركز الأول بفارق 9 نقاط عن الجزيرة أقرب منافسٍ له منذ بداية المسابقة المحلية الأكبر.

مباراة الوحدات وسحاب مباشر: اضغط هنا

ويأمل سحاب في تأجيل تتويج نادي الوحدات، إذ يحتاج النقاط الثلاث كاملة كي يهرب من شبح الهبوط الذي يلاحقه، إذ يحتل المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة بفارق واحدة خلف العقبة.

ولا يزال أمام الفريقين فرصة في الجولات القادمة من أجل حسم البقاء أو اللقب، كون كل فريق ينتظره ثلاث مباريات قبل نهاية مسابقة الدوري، لكنها ليست سهلة خصوصا بالنسبة لنادي سحاب.

ويواجه الوحدات في الأسبوع 20 نظيره فريق الجزيرة ثم الصريح والفيصلي بالجولة الأخيرة، في حين يستضيف سحاب منافسه الرمثا قبل مواجهة شباب الأردن والحسين إربد الأيام القادمة.