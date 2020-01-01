  1. الرئيسية
  2. سيارات

نظام نور ينشر نتائج الطلاب برقم الهوية 1442 نتيجة الفصل الأول 2020

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نظام نور ينشر نتائج الطلاب برقم الهوية 1442 نتيجة الفصل الأول 2020



السعودية / سما

أعلنت مختلف المدارس في السعودية، يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، عن اعتماد نتائج الطلاب عبر منصة نظام نور وأسماء العشر الأوائل في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 1442.

وقالت المدارس إنه يمكن معرفة نتائج الطلاب 2020 عبر تسجيل الدخول إلى نظام نور من خلال منصة مدرستي الحكومية، موضحة أنه بالإمكان استخراج كشف درجات يوضح تفاصيل النتيجة.

وأفادت بأنه يمكن استخراج أسماء العشرة الأوائل في نتائج الطلاب بالسعودية عن طريق النقر على خيار قائد المدرسة في نظام نور ثم التقارير وتقارير الدرجات والدخول إلى كشف مراجعة درجات الطلاب.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام أنه بعد تنفيذ الخطوات المذكورة تظهر النسبة المئوية والتقدير العام لكل طالب، فيما يكون أمام الشاشة توضيح بشأن الترتيب العام وحقيقة وجوده ضمن قوائم العشرة الأوائل.

رابط نظام نور نتائج الطلاب 1442: اضغط هنا

وقدمت المدارس الابتدائية والمتوسطة، أحر التهاني إلى الطلاب الناجحين في امتحانات ختام الفصل الأول، مبينة أن الإطلاع على النتيجة يتم عبر حساب ولي الأمر أو الطالب عبر نور ومدرستي.

ولفتت المصادر إلى أن الخطوات السابقة تنطبق على نتائج طلاب المرحلة الابتدائية بلا استثناء، منوهة إلى وجود طريقة استعلام أخرى على نظام نور للطلبة الذين تقدموا لامتحانات المرحلة المتوسطة.

رابط منصة مدرستي ونظام نور: اضغط هنا

وأوضحت وسائل الإعلام أن استخراج الطلاب 10 الأوائل على مدارس المملكة في المراحل المتوسطة يتم من خلال الذهاب إلى خيار التقارير ثم تقارير إحصائية تفصيلية، قبل بيان بأسماء أوائل طلبة.

#نظام نور #منصة مدرستي #نتائج الطلاب #نتيجة الطلاب #نتائج الفصل الأول #كشف الدرجات #رابط نور #رابط نظام نور #وزارة التعليم #السعودية #العشر الأوائل

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة اللواء محمد الاسمري مدير عام السجون .. السيرة الذاتية

بالصور: وثائق تكشف حفل "مقام النبي موسى" مُنح تصريحا بالموافقة

وزارة الداخلية تكشف عن الإجراءات التي ستتخذها خلال مناورة الركن الشديد في قطاع غزة

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة تتعلق بالتعليم وكورونا.. الحكومة تقر الخميس عطلة رسمية

الصحة العالمية تحذر وتدعو للاستعداد لما هو " أسوأ " من كورونا

صفارات الإنذار تدوي في محيط معبر "كرم أبو سالم"

نيويورك بوست تدعو ترامب الى انهاء "التمثيلية السوداء"

الأخبار الرئيسية

شاهد : انطلاق مناورة الركن الشديد لفصائل المقاومة.. ستنفذ بالذخيرة الحية من شمال القطاع لجنوبه

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الركن

خبير عسكري: ‎الصواريخ التي ستطلق اليوم ستجبر "اسرائيل" على سماع رسالة غزة

860x484 (1)

لأول مرة .. المقاومة بغزة تنفذ مناورة عسكرية مشتركة

ترامب

نيويورك بوست تدعو ترامب الى انهاء "التمثيلية السوداء"

اعلان سما رسائل