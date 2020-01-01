نظام نور ينشر نتائج الطلاب برقم الهوية 1442 نتيجة الفصل الأول 2020

السعودية / سما

أعلنت مختلف المدارس في السعودية، يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، عن اعتماد نتائج الطلاب عبر منصة نظام نور وأسماء العشر الأوائل في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 1442.

وقالت المدارس إنه يمكن معرفة نتائج الطلاب 2020 عبر تسجيل الدخول إلى نظام نور من خلال منصة مدرستي الحكومية، موضحة أنه بالإمكان استخراج كشف درجات يوضح تفاصيل النتيجة.

وأفادت بأنه يمكن استخراج أسماء العشرة الأوائل في نتائج الطلاب بالسعودية عن طريق النقر على خيار قائد المدرسة في نظام نور ثم التقارير وتقارير الدرجات والدخول إلى كشف مراجعة درجات الطلاب.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام أنه بعد تنفيذ الخطوات المذكورة تظهر النسبة المئوية والتقدير العام لكل طالب، فيما يكون أمام الشاشة توضيح بشأن الترتيب العام وحقيقة وجوده ضمن قوائم العشرة الأوائل.

رابط نظام نور نتائج الطلاب 1442: اضغط هنا

وقدمت المدارس الابتدائية والمتوسطة، أحر التهاني إلى الطلاب الناجحين في امتحانات ختام الفصل الأول، مبينة أن الإطلاع على النتيجة يتم عبر حساب ولي الأمر أو الطالب عبر نور ومدرستي.

ولفتت المصادر إلى أن الخطوات السابقة تنطبق على نتائج طلاب المرحلة الابتدائية بلا استثناء، منوهة إلى وجود طريقة استعلام أخرى على نظام نور للطلبة الذين تقدموا لامتحانات المرحلة المتوسطة.

رابط منصة مدرستي ونظام نور: اضغط هنا

وأوضحت وسائل الإعلام أن استخراج الطلاب 10 الأوائل على مدارس المملكة في المراحل المتوسطة يتم من خلال الذهاب إلى خيار التقارير ثم تقارير إحصائية تفصيلية، قبل بيان بأسماء أوائل طلبة.