بالصور: وثائق تكشف حفل "مقام النبي موسى" مُنح تصريحا بالموافقة

رام الله/سما/

كشفت وثائق تحصّل عليها الموقع الإلكترونيّ لصحيفة "العربي الجديد"، أمس الإثنين، أن وزارة السياحة الفلسطينية، أعطت تصريحا للفنانة سماء سعد عبد الهادي، لتنظيم حفل موسيقى إلكترونية في مقام ومسجد النبي موسى بالضفة الغربية المحتلة.



وأفاد الموقع بأن عبد الهادي محتجزة حاليا في نيابة أريحا لمدة 48 ساعة على ذمة التحقيق، على خلفية إشرافها على الحفل الموسيقي الذي أثار جدلًا واسعا.

وأوضحت المراسلات الخاصة بين منظمة الحفل، التي لم يورد الموقع اسمها، وبين الوزارة أن المنظِّمة، طلبت الإذن من وزارة السياحة لتنظيم الحفل في المكان إلى جانب أماكن تاريخية فلسطينية بهدف الترويج عالميا للمواقع التاريخية والأثرية الفلسطينية عبر موسيقى "التكنو" الإلكترونية، لتردّ الوزارة بالموافقة على إعطاء التصريح.

وكتبت منظمة الحفل، وهي مهندسة صوت ومنظمة حفلات، تعمل مع سماء عبد الهادي: "السادة وزارة السياحة والآثار الفلسطينية المحترمين: عناية السيد جهاد ياسين المحترم: مدير عام الوزارة (...) طلب تسهيل إقامة حفلات إلكترونية في مواقع فلسطينية تاريخية تبث على الإنترنت في شهر يناير".

الوثيقة الأولى التي نشرها "العربي الجديد"



وأضافت في في الطلب: "تحية طيبة وبعد:

بالإشارة على الموضوع أعلاه، يسرنا إعلامكم بأن قناة Beatport أضخم موقع لترويج الموسيقى الإلكترونية عالميا، وكذلك Twitch، من أكبر القنوات العالمية للعروض الموسيقية الإلكترونية، ترغبان بإقامة عروض لفنانين فلسطينيين في مواقع فلسطينية أثرية بالتعاون مع الفنانة الفلسطينية سماء عبد الهادي المحترفة بما أصبح يعرف بموسيقى Techno في العالم".

وذكر الطلب أن المواقع المقترحة، هي 3 أماكن؛ "1- مقام النبي موسى، 2- قصر هشام، 3- سبسطية"، موضحا أن "التوقيت المتوقع من 3 – 8 مساء"، وأن "التاريخ المتوقع في مقام النبي موسى يوم الجمعة 25/12 /2020، وفي قصر هشام أو سبسطية 31/12/2020".

بدورها، ردت وزراة السياحة من البريد الإلكتروني لمدير عام المتاحف والتنقيبات الأثرية، جهاد ياسين مباشرة وجاء فيه: "الأخت...... المحترمة. الموضوع: طلب تسهيل اقامة حفلات إلكترونية في مواقع فلسطينية تبث على الإنترنت. تحية طيبة وبعد، تهديكم وزارة السياحة والآثار أطيب التحيات، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه ولاحقا لكتابكم حول طلب إقامة حفلات إلكترونية في مقام النبي موسى وقصر هشام وسبسطية فإننا إذ نشكر لكم اهتمامكم بعمل هذه العروض الهامة على المستوى المحلي والدولي في مواقع تراث فلسطيني ذات قيمة عالمية يسرنا إبلاغكم بموافقة الوزارة على إقامة هذه العروض".







وطالب ياسين في ردّه من المنظّمين "الالتزام بالشروط التالية: 1- الالتزام بالتعليمات الخاصة بالموقع، 2- الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة، 3- احترام الأهمية والخصوصية الدينية والثقافية للموقع".

ونقل "العربي الجديد"، عن مصادر وصفها بالموثوقة قولها، إن "نيابة مدينة أريحا قررت حجز الفنانة سماء عبد الهادي 48 ساعة على ذمة التحقيق، كما رفضت النيابة طلب محاميها بالإفراج عنها بكفالة".

وذكرت المصادر ذاتها أن "عبد الهادي هي الوحيدة المعتقلة على خلفية تنظيم حفل موسيقي في مقام ومسجد النبي موسى في مدينة أريحا".

توضيح من عائلة عبد الهادي

بدورها، أصدرت عائلة سما عبد الهادي، بيانا توضيحيا، قالت فيه إنه تم الاتفاق مع وزارة السياحة، قبل إقامة الحفل والتي أعطت الإذن بالنشاط، مؤكدة أن ابنتها معتقلة لدى النيابة العامة، والتي رفضت الإفراج عنها بكفالة.

وأوضحت العائلة في البيان ذاته أنه لم يتم أخذ الإذن من وزارة الأوقاف لأنها مسؤولة عن المسجد فقط.

وذكرت أن الحفل أقيم "في إطار مشروع يهدف بتصوير عدد من الفيديوهات عن الموسيقى الإلكترونية في فلسطين، حيث يتم إنتاجها وتصويرها في مواقع أثرية وسياحية في فلسطين، ليتم نشرها على محطتي موسيقى عالميتين"، مشيرة إلى أن الهدف من المشروع هو "الترويج لفلسطين بمواقعها الأثرية من خلال موسيقى التكنو العالمية".

ولفتت العائلة إلى أن النشاط أقيم في مقام النبي موسى باعتباره موقعا أثريا وتاريخيا، وبه مساحة منفصلة تماما عن المسجد الذي لم يتم الاقتراب منه أصلا، حيث تم إجراء النشاط في ساحة البازار التي تتوسط النزل بينما المسجد يقع في الجهة الأخرى.