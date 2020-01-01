"جيروزاليم بوست": تطبيع السعودية مع إسرائيل سيكون في غضون 12 شهرا

القدس المحتلة/سما/

نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أن السعودية ستعلن التطبيع مع إسرائيل في غضون 12 شهرا.

وأوضح المسؤولون أن التطبيع لن يكون في الأشهر الأولى من ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكنهم أعربوا عن اعتقادهم بأن خطوات السلام الأخيرة في الشرق الأوسط ستعزز العملية.

وصرح وزير الاستخبارات الإسرائيلية إيلي كوهين الأسبوع الماضي أن أي صفقة يمكن أن تتحقق خلال السنة القادمة مع السعودية، لكنه لم يشر بشكل واضح الى التاريخ الذي يقصده حتى نهاية عام 2021.

يشار إلى أن تقارير إعلامية تحدثت أنه في 23 نوفمبر اجتمع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في السعودية بحضور وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو.

من جانبها كشفت "جيروزاليم بوست" أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان زار إسرائيل في الماضي.