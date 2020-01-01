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صفارات الإنذار تدوي في محيط معبر كرم أبو سالم

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 12:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صفارات الإنذار تدوي في محيط معبر كرم أبو سالم



غزة/سما/

دوت صفارات الإنذار بعيد منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء، في موقع كرم أبو سالم ، بحسب ما أعلنت قيادة الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقد تم سماع دوي انفجار  من أهالي المنطقة بعد اطلاق الصافرات ،وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات قبل قليل.

فالحديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع ‎غزة دون أن تعبر إلى مناطق الغلاف".

و يذكر أن الطيران الإسرائيلي قصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ منه ليلة 25-26 ديسمبر الجاري.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات استهدفت مواقع لإنتاج الأسلحة الصاروخية وموقعا عسكريا تابعا لحركة "حماس" التي حملتها إسرائيل مسؤولية التصعيد.

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