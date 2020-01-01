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مستشار بـ"صحة غزة": نحن بمنتصف عين العاصفة ونسير باتجاه مناعة القطيع

الإثنين 28 ديسمبر 2020 10:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار بـ"صحة غزة": نحن بمنتصف عين العاصفة ونسير باتجاه مناعة القطيع



غزة /سما/

قال مستشار وزارة الصحة لشؤون التعاون الدولي، بغزة، د. مدحت عباس: إن أعداداً كبيرة، يتم تسجيلها بشكل يومي من مصابي فيروس كورونا في القطاع، مشيراً إلى أننا "كنا لا نرغب بالوصول إلى هذه المرحلة، التي تتزامن مع فصل الشتاء، فنحن الآن في منتصف عين العاصفة".

وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس)، أن أكثر من 70 % من غرف العناية المركزة امتلأت في المستشفيات، بسبب زيادة الإصابات، مشيراً إلى "أننا نعمل على تقليل الحالات من خلال الإجراءات، التي تقوم بها وزارة الصحة؛ كي تقوم الوزارة بواجباتها على أكمل وجه".

وقال عباس: إن هناك حالات لم يتم تشخيصها؛ لعدم ظهور أعراض فيروس كورونا عليهم، مما يشكل خطراً على غير المصابين.

وتابع مستشار وزارة الصحة لشؤون التعاون الدولي، بغزة: "نحن نسير باتجاه مناعة القطيع، رغماً عنا، لذلك فالتباعد واتباع الإرشادات والإجراءات المعلنة، تحول دون توسع انتشار الفيروس".

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #اصابات كورونا #قطاع غزة

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