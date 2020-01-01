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لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين: ازدياد الانتهاكات ضد الصحفيين خلال العام 2020

الإثنين 28 ديسمبر 2020 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين: ازدياد الانتهاكات ضد الصحفيين خلال العام 2020



غزة /سما/

قال رئيس لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين صالح المصري: "عام 2020 كان عامًا صعبًا على الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية بسبب ازدياد الانتهاكات ضدهم".

وأشار في تصريح إذاعي مساء يوم الإثنين، إلى أنه تم تسجيل 476 انتهاكًا بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية تنوعت ما بين إطلاق نار واعتداء بالضرب واعتقال واحتجاز ومنع من السفر ومنع من التغطية ومنع مؤسسات صحفية وإغلاق بعضها.

وأوضح أن حجم الاعتقالات خلال العام الجاري كان كبيرًا بحيث سجل 582 حالة اعتقال لا زال 26 منهم داخل السجون منهم 8 في الاعتقال الإداري.

وأضاف أن المحتوى الرقمي الفلسطيني تعرض لـ 436 انتهاكًا جراء ضغوطات الاحتلال على موقع تويتر وفيسبوك.

وأكد على أن المؤسسات الصحفية تعمل للتغلب على إجراءات مواقع التواصل، مشيرًا إلى أنه من الواضح أن سلطات الاحتلال تواصل ضغوطها على مواقع التواصل لحجب المحتوى الفلسطيني وبدأت هذه الانتهاكات تتصاعد بشكل كبير خلال عام 2020.

وطالب المؤسسات الفلسطينية الرسمية أن تبذل جهود في فتح قنوات اتصال مع مواقع التواصل من أجل الضغط عليها لمنع حجب المحتوى الفلسطيني.

#لجنة دعم الصحفيين #الصحفيين الفلسطينيين

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