سبب وفاة اللواء محمد الاسمري مدير عام السجون .. السيرة الذاتية

الرياض / سما

أعلنت مصادر أمنية سعودية، يوم الإثنين 28 ديسمبر / كانون أول 2020، عن وفاة اللواء محمد بن علي الأسمري مدير عام السجون في المملكة؛ جراء وعكة صحية مفاجئة.

وأكدت المصادر الأمنية في بيان صحفي أن سبب وفاة اللواء محمد الأسمري المدير العام للسجون؛ جاء نتيجة سكتة قلبية (أزمة) تعرض لها وهو على رأس عمله قبل ساعات.

وحسب المصادر الأمنية، فإن خبر وفاة اللواء محمد الأسمري شكل صدمة كبيرة لجميع العاملين في المديرية، موضحة أنه كان يمارس عمله كما المعتاد دون مشاكل تذكر.

ونعى المسؤولون والنشطاء عبر المنصات الاجتماعية اللواء الأسمري، إذ كتبوا أبرز المواقف له أثناء عمله في مصلحة السجون والمباحث وتعامله الحسن مع المساجين كافة دون تمييز.

وكتب سطام بن خالد آل سعود على تويتر: وفاة اللواء محمد بن علي الأسمري مدير عام السجون بالمملكة أسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.

بدوره، قال ماجد عبدالله القصبي وزير التجارة، وزير الإعلام السعودي المكلف: رحم الله الأخ اللواء محمد بن علي الأسمري مدير عام السجون، أحد الرجال المخلصين في خدمة هذا الوطن، والمبادرين للخير والعطاء.

اللواء محمد الأسمري السيرة الذاتية:

وكان اللواء الأسمري أحد أبرز القادة الأمنيين، إذ سبق وأن قاد مديرية التجنيد لمباحث منطقة الشرقية، وتدرج في العديد من المناصب المهمة قبل إدارة مديرية السجون العامة.

وشغل اللواء الأسمري أيضا منصب مدير سجن مباحث الحاير، ورئاسة سجب المباحث بمدينة جدة، وسبقها عمله لعدة سنوات بقيادة فريق العمل الأكبر والموحد بسجون المباحث.

ويعتبر اللواء محمد الأسمري صاحب فكرة (فرجت مع أبشر) التي يجري عبرها تنظيم عملية سداد مديونيات المساجين في المملكة والإفراج عنهم عبر تكافل المجتمع بطريقة ميسرة ونظامية.