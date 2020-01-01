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علماء الفلك الصينيون يكتشفون ما يقرب من 600 نجم عالي سرعة

الإثنين 28 ديسمبر 2020 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
علماء الفلك الصينيون يكتشفون ما يقرب من 600 نجم عالي سرعة



وكالات / سما /

اكتشف فريق بحث صيني 591 نجما عالي السرعة استنادا إلى بيانات من التلسكوب الطيفي من الألياف متعدد الأجسام بمنطقة السماء الكبيرة والقمر الصناعي جايا التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.

والنجوم عالية السرعة هي النجوم التي تتحرك بسرعة غير عادية بالنسبة إلى النجوم الأخرى، وربما تغادر في مرحلة ما مجرتها. ومن بين النجوم المكتشفة حديثا، قد تفلت 43 منها من قيود الجاذبية في مجرة درب التبانة في المستقبل وتطير إلى الفضاء بين المجرات.

وقد تم العثور على ما يزيد على 550 نجماً عالي سرعة منذ اكتشاف الأول من نوعه في عام 2005. وقال لي يين بي من المرصد الفلكي الوطني للأكاديمية الصينية للعلوم، وهو المؤلف الرئيسي للأبحاث، إن الاكتشاف الجديد ضاعف العدد الاجمالى للنجوم المعروفة من هذا النوع.

ويمكن للنجوم عالية السرعة أن توفر رؤى عميقة حول مجموعة واسعة من الموضوعات للعلوم المجرية، من الثقب الأسود المركزي فائق الكتلة إلى الهالة المجرية البعيدة، وفقًا لما ذكره لو يو جيون ، الباحث في المرصد الفلكي الوطني للأكاديمية الصينية للعلوم.

وحلل الباحثون الخصائص الكيميائية والحركية للنجوم عالية السرعة الـ591 ووجدوا أنها نجوم داخلية الهالة. وقال تشاو قانغ، وهو أيضا باحث فى المرصد الفلكي الوطني للأكاديمية الصينية للعلوم " إن وفرة المعادن المنخفضة لهذه النجوم تشير إلى أن الجزء الأكبر من الهالة النجمية تشكل نتيجة للتراكم واضطراب المد والجزر للمجرات القزمية " .

ونُشر هذا الاكتشاف مؤخراً في سلسلة ملحق المجلة الفيزيائية الفلكية .

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