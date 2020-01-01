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اسرائيل : زلزال مدمر سيضرب المنطقة قريباً

الإثنين 28 ديسمبر 2020 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل : زلزال مدمر سيضرب المنطقة قريباً



القدس المحتلة / سما /

توصلت دراسة جديدة اعدها باحثون في جامعة تل أبيب إلى أنه من المتوقع أن يضرب المنطقة زلزال مدمر قد تصل قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر خلال السنوات القليلة المقبلة.

ووفقًا للدراسة المنشورة في مجلة Science Advances ، والتي استعرضت حوالي 220 ألف عام من جيولوجيا البحر الميت من خلال الحفر ودراسة قاع البحر ، أظهر الباحثون أنه يمكن تسليط الضوء على نمط الزلازل المدمرة التي يبدو أنها تضرب المنطقة كل 130 إلى 150 سنة.

بالنظر إلى أن آخر زلزال ضرب المنطقة يعود إلى 93 عامًا مضت ، وتوقع الباحثون أن زلزالًا آخر سوف يضرب المنطقة في المستقبل القريب.

وتسبب الزلزال الأخير الذي ضرب منطقة البحر الميت عام 1927 في إصابة مئات الأشخاص وإلحاق أضرار بعدة مدن رئيسية مثل عمان والقدس وبيت لحم ويافا.

وقال البروفيسور ماركو ، رئيس علوم البيئة والأرض في جامعة تل أبيب ، "وفقًا لآخر زلزال ، وهو أفضل مؤشر لدينا ، قتل حوالي 250 شخصًا في القدس وبيت لحم وعمان وأريحا

واضاف "لذلك إذا قارناها بعدد الأشخاص الذين يسكنون هذه المدن اليوم ، بعد 100 عام ، زاد عدد السكان بنحو 2-3 مرات. وهذا يعني أن عدد الضحايا سيكون من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف ، ناهيك عن الأضرار الجسيمة التيستلحق بالبنية التحتية والممتلكات ".

#اسرائيل #زلزال

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