حماس تكشف عن هدف تنفيذ مناورة "الركن الشديد".. وتوضح سبب إغلاق الممثلية المصرية بغزة

غزة / سما /

كشف الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، مساء يوم الأحد، سبب إغلاق الممثلية المصرية بغزة، وأهداف المناورة العسكرية التي جاءت تحت عنوان "الركن الشديد".

وأشار في تصريح إذاعي لـ"صوت الوطن"، إلى أن إغلاق الممثلية المصرية بغزة، هو قرار إداري حسبما أوضحت دولة مصر الشقيقة ليس أكثر.

وأكدت على أن حركة حماس معنية بشكل واضح لوجود علاقة قوية مع القاهرة، بهدف خدمة أبناء شعبنا والتخفيف من آثار الحصار على القطاع.

وفيما يتعلق بالمناورة العسكرية "الركن الشديد"، أوضح أن رسالتنا كشعب فلسطيني ونحن نمر بأصعب المراحل، لابد أن تواجه الصعوبات بشكل موحد.

وشددت على أن كل التحديات من ضمنها مسار التطبيع مع الاحتلال لن توقف من نضال شعبنا، مؤكدًا على أن المقاومة الفلسطينية بأذرعها وعتادها هي الأقدر على توحيد الجهد الفلسطيني.