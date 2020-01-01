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الكشف عن تفاصيل الملفات التي ستناقشها مركزية "فتح" نهاية الأسبوع

الأحد 27 ديسمبر 2020 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن تفاصيل الملفات التي ستناقشها مركزية "فتح" نهاية الأسبوع



رام الله / سما /

كشف أمین سر المجلس الثوري لحركة "فتح" ماجد الفتیاني، الیوم الأحد، تفاصيل الملفات التي ستناقشها مركزية "فتح" نهاية الأسبوع.

وقال الفتياني في حدیث لإذاعة صوت فلسطین، إنّ "المطلوب لمواجھة الاعتداءات الإسرائیلیة ھو إعادة تنظیم أطرنا الفلسطینیة على مستوى كافة الفصائل.

وشدد على أنّ الاعتداءات الیومیة على ممتلكات الفلسطینیین ما كانت لتتم لولا الدعم الرسمي من حكومة نتنیاھو للمستوطنین، والتحقیقات الداخلیة الإسرائیلیة باتت تحذر من جرائم بحق الفلسطینیین على غرار عائلة دواعشة.

وأضاف: "الاجتماع المنتظر في نھایة الأسبوع أحد أھم ما على جدول أعمالها التصدي للمستوطنین وأفعالھم المدعومین من قیادة الاحتلال، فتح لن تترك الساحة للمعربدین، سیكون لدینا جدول معلن، وفعالیات الانطلاقة ستكون في ھذا الإطار".

وتابع: "المطلوب تشكیل مجموعات شبابیة في كل القرى وعلى أطراف الطرق للتصدي للمستوطنین بكافة الوسائل المتاحة، نحن لا ندعو لعنف مسلح بھذه المرحلة، ولكن من حقنا التصدي بما لدینا من إمكانیات لردع المستوطنین"

وأردف: "الأطر التنظیمیة في كافة المواقع تتحمل المسؤول وھي بحاجة لترتیب صفوفھا وقادرون على خلق مجموعات حراسة لیلیة لوقف المستوطنین المسلحین غالباً"، مُشيراً إلى أن التصدي للمستوطنین بات أمرًا حتمياً ومشروعاً في الأعراف الدولیة.

وتابع: "علینا الخروج من دائرة البیان والشجب والاستنكار، العین بالعي والسن بالسن والبادئ أظلم" قائلاً: "منذ أكثر من 3 أعوام القیادة السیاسیة تطالب بحمایة دولیة لشعبنا أمام ھذه الاعتداءات".

#حركة فتح #مركزية فتح #المستوطنون #اعتداءات المستوطنين #القيادة الفلسطينية

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