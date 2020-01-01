رابط مشاهدة مباراة الفتح والفيصلي بث مباشر .. السعودية الرياضية

الرياض / سما

نقدم لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة الفيصلي والفتح بث مباشر المقررة اليوم الأحد 27 كانون أول 2020 في إطار مواجهات الأسبوع العاشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مباراة الفتح والفيصلي مباشر تنقل بعد قليل من ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي عن طريق (KSA Sports 4 HD) القناة الرياضية السعودية الرابعة بصوت المعلق جعفر الصليح.

وانتهت المباراة الأخيرة بين الفريقين في الدوري السعودي بالتعادل الإيجابي (2-2)، سبقها انتصار للفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لكن هناك تعادلين متتاليين في آخر موسمين.

ويسعى الفريقان إلى تحسين موقعهما في جدول ترتيب دوري المحترفين، إذ يحتل الفتح المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين أمام ضمك والنصر، وثلاثة عن العين.

رابط مباراة الفيصلي والفتح مباشر:

على الجانب الآخر، يملك الفيصلي في رصيده ثلاث عشرة نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف أمام القادسية، لكن حال انتصاره الليلة، سيدخل المربع الذهبي وخطف المركز الرابع.

وخسر الفتح خمسة لقاءات من أصل 9 خاضها بالدوري المحلي وتعادل مرة وفاز ثلاث مرات، بينما لم يهزم الفيصلي سوى مرتين، لكنه تعادل أربع مواجهات وانتصر ثلاث مباريات.

ويستضيف الفيصلي نظيره النصر في الأسبوع الحادي عشر من الدوري السعودي ثم يواجه أبها والقادسية، في حين يلاقي الفتح منافسه ضمك والوحدة والتعاون والرائد على التوالي.