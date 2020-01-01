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"سجل أنا لست يهوديا".. رئيس الكنيست الاسرائيلي الأسبق يتخلى عن يهوديته

الأحد 27 ديسمبر 2020 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"سجل أنا لست يهوديا".. رئيس الكنيست الاسرائيلي الأسبق يتخلى عن يهوديته



القدس المحتلة / سما /

 أعلن أبراهام بورغ رئيس الكنيست الاسرائيلي الخامس عشر ورئيس الوكالة اليهودية و"رئيس الدولة" لفترة قصيرة بعد عازر وايزمن وابن ال 65 عام أنه سيقدم طلب للمحكمة المركزية في القدس بالتخلي عن القومية اليهودية .

وطالب بورغ المحكمة بإلغاء تسجيله كيهودي في وزارة الداخلية الاسرائيلية ، وذلك في أعقاب سن قانون القومية الأخير . 

وقال بورغ في مقابلة له مع رفيت هاكت في ملحق هآرتس الجمعة الماضي  : " لا أستطيع الشعور بالتضامن مع هذه المجموعة فاشطبوا اسمي من السجلات 

واوضح  بورغ  حول قانون القومية : " معنى القانون بأن كل مواطن غير يهودي في دولة اسرائيل سيعاني من مكانة أقل كما عانى اليهود لأجيال طويلة في بلدان أخرى .

واضاف بورغ : "لا أقول سجلوني كعربي أو كمن لا يعرف ماذا يريد ، طلبي يعني أنتم عرّفتم الشعور الجماعي بطريقة جديدة ، اذن انا لست جزءا من هذه المجموعة ، اشطبوا اسمي . 
 

وتابع قائلا :" أنا لا أعرف ماذا تعني الدولة القومية للشعب اليهودي وفق هذا القانون ، ولكني أعلم أنه ان تم تطبيق هذا القانون كما هو مع تغيير الأسماء وتشريعه في مكان آخر يتواجد فيه يهود ، عندها سيتم الإعلان فانه قانون معادي للسامية ونعلن حرب عالمية عليه .
 وشدد بورغ بالقول :"  لست مستعداً ان أتضامن أو أعرف نفسي كيهودي في اسرائيل .

واعرب بورغ عن اعتقاده انه يجب تغيير كلمات النشيد الوطني الاسرائيلي " هتكفا "لأن هذا مناسب فقط لليهود وللأشكنازيين على وجه التحديد .

#أبراهام بورغ #قانون القومية #اسرائيل #اليهودية #تخلي

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