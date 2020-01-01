إسرائيل تدخل اليوم إغلاقًا ثالثًا لمواجهة كورونا

القدس المحتلة / سما /

تدخل إسرائيل عند الساعة الخامسة من بعد عصر اليوم الأحد، في إغلاق شامل، هو الثالث منذ انتشار وباء كورونا في مارس/ آذار من العام الجاري.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإنه سيتم نشر حوالي 6 آلاف شرطي إسرائيلي، وأكثر من 300 نقطة تفتيش لفرض الإغلاق الثالث.

ولن يشارك الجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة في عملية تطبيق الإغلاق، في حين أن الشرطة تسعى لمحاولة التوصل لاتفاق مع رؤساء القطاع الأرثوذكسي "الحريديم" المتشددين، لمنع وقوع حوادث كبيرة تتسبب بأزمات.

وسيستمر الإغلاق الجديد لمدة أسبوعين، وسط توقعات بتمديده لأسبوعين آخرين بتوصية من وزارة الصحة الإسرائيلية وذلك في حال لم ينخفض العدد اليومي للإصابات عن 1000 حالة.

وشهدت المحال التجارية الليلة الماضية ازدحامًا شديدًا في كافة المناطق الإسرائيلية، وذلك للتسوق تمهيدًا للإغلاق.