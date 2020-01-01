الهباش: أشعر بتقزز وغضب تجاه ما حدث في مسجد النبي موسى شرقي القدس

رام الله/سما/

قال الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية: أشعر بتقزز وغضب تجاه ما حدث في مسجد النبي موسى شرقي القدس،.

وأضاف الهباش ،لا أعرف حتى اللحظة من المسؤول عن هذا الإثم، لكن أيًا كان هذا المسؤول فيجب أن ينال جزاءً رادعًا يتناسب مع فظاعة ما حدث، لأن المسجد بيت الله، وحرمته من حرمة الدين.

يذكر أن مجموعة من الشبان المقدسيين قاموا بفض حفل غنائي وصف بـ "الصاخب" أقيم في مسجد ومقام النبي موسى إلى الجنوب من محافظة أريحا شرق مدينة القدس.

وتظهر المقاطع المصورة المتداولة إقامة حفلٍ صاخب في المسجد، جرى فيه تقديم مشروبات روحية، وتشغيل أغاني، حتى تدخل شبان مقدسيون ونجحوا في فض الحفل.