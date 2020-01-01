  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهباش: أشعر بتقزز وغضب تجاه ما حدث في مسجد النبي موسى شرقي القدس

الأحد 27 ديسمبر 2020 07:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش: أشعر بتقزز وغضب تجاه ما حدث في مسجد النبي موسى شرقي القدس



رام الله/سما/

 قال الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية: أشعر بتقزز وغضب تجاه ما حدث في مسجد النبي موسى شرقي القدس،.

وأضاف الهباش ،لا أعرف حتى اللحظة من المسؤول عن هذا الإثم، لكن أيًا كان هذا المسؤول فيجب أن ينال جزاءً رادعًا يتناسب مع فظاعة ما حدث، لأن المسجد بيت الله، وحرمته من حرمة الدين.

يذكر أن مجموعة من الشبان المقدسيين قاموا بفض حفل غنائي وصف بـ "الصاخب" أقيم في مسجد ومقام النبي موسى إلى الجنوب من محافظة أريحا شرق مدينة القدس.

وتظهر المقاطع المصورة المتداولة إقامة حفلٍ صاخب في المسجد، جرى فيه تقديم مشروبات روحية، وتشغيل أغاني، حتى تدخل شبان مقدسيون ونجحوا في فض الحفل.

#محمود الهباش #مسجد النبي موسى #مقام النبي موسى

الأكثر قراءة اليوم

فصائل المقاومة بغزة توجه رسالة للسلطة الفلسطينية.. وتحمل جيش الاحتلال تبعات عدوانه

أبو حسنة يوضح الإجراءات والسياسات التي ستتبعها "أونروا" تجاه المستفيدين من المساعدات الغذائية

صور: أضرار كبيرة نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

للمشككين.. كيف ظهرت لقاحات كورونا بهذه السرعة؟

وزارة الصحة تكشف موعد وصول لقاحات كورونا الى فلسطين..

الجيش الإسرائيلي: غواصاتنا في حالة تأهب وإيران قد تهاجمنا من هذه الدول..

ملخص أهداف مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي 2020

الأخبار الرئيسية

انسحاب

تقدير إسرائيلي: الانسحاب من غزة خطأ فادح استفادت منه حماس

موساد

اسرائيل هيوم: مع وصول بايدن ..الموساد سيواجه مرحلة أكثر تعقيدا في المستقبل

حفل

حفل صاخب في مقام النبي موسى ورئيس الوزراء يشكل لجنة تحقيق فيما جرى (فيديو)

وزير إسرائيلي يصدر قرارًا بمنع تطعيم الأسرى الفلسطينيين.. ونادي الاسير يعقب!

0

تقرير للمدعي العام لـ "الجنائية الدولية" يوجه تهماً لحماس والفصائل بارتكاب "جرائم حرب"!!

اعلان سما رسائل