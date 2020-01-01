وزير إسرائيلي يصدر قرارًا بمنع تطعيم الأسرى الفلسطينيين.. ونادي الاسير يعقب!

رام الله /سما/

ذكرت القناة السابعة العبرية، أن وزير الامن الداخلي الإسرائيلي، أمير أوحانا أصدر قرارا، مساء السبت، يمنع بموجبه تطعيم الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية بلقاح مضاد لفيروس كورونا.

ووفقا القناة، سُمح بتطعيم موظفي مصلحة السجون فقط دون الأسرى.



ودعا الوزير الإسرائيلي مصلحة السجون لمنع إعطاء اللقاح للأسرى دون تصريح.

وتعقيبا على التصريحات العنصرية لـوزير "الأمن الداخلي" الإسرائيلي أمير أوحانا، حمّل رئيس نادي الأسير قدورة فارس، الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير الأسرى.

وتابع فارس في بيان له، مساء السبت، إن هذا القرار العنصري انتهاك جديد يُضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات لحق الأسير بالعلاج، ودليل جديد على ما تمارسه سلطات الاحتلال بكافة أجهزتها، لجريمة الإهمال الطبي المتعمد "القتل البطيء" بحقه.

وجدد مطالبته للمجتمع الدولي، بإلزام الاحتلال بتوفير العلاج اللازم للأسرى، ومحاسبته على جرائمه الممنهجة والمتواصلة، مؤكدًا أنه وفي الوقت الذي تواجه فيه البشرية جائحة "كورونا"، تُمعن إسرائيل في سياستها العنصرية، حيث حوّلت الوباء إلى أداة قمع وتنكيل بحق الأسرى، وبدلاً من أن توفر الإجراءات الوقائية اللازمة لهم، واصلت عمليات الاعتقال الممنهجة، والتي طالت مئات المواطنين، منهم كبار السّن والجرحى، والأطفال والنساء.

وكان نادي الأسير طالب في وقت سابق، بلجنة طبية محايدة، بمشاركة الصليب الأحمر الدولي، للإشراف والمراقبة على عملية تطعيم الأسرى باللقاح ضد فيروس "كورونا".

يشار إلى أنه ومنذ بداية انتشار الوباء سُجلت (140) إصابة بين صفوف الأسرى بفيروس "كورونا"، كانت أعلاها في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حيث واجهوا سلسلة من الإجراءات القمعية رغم استمرار انتشار الوباء، ومنها وضعهم في عزل مضاعف.