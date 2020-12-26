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بوتين يعزي بوفاة رجل الاستخبارات السوفيتي الأسطوري جورج بليك

السبت 26 ديسمبر 2020 08:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يعزي بوفاة رجل الاستخبارات السوفيتي الأسطوري جورج بليك



وكالات

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخلص تعازيه إلى عائلة رجل الاستخبارات السوفيتي الأسطوري، العميل البريطاني المزدوج جورج بليك، بوفاته اليوم السبت عن عمر ناهز 99 عاما.

بوتين يعزي بوفاة رجل الاستخبارات السوفيتي الأسطوري جورج بليكوفاة رجل الاستخبارات السوفيتي الأسطوري جورج بليك عن 99 عاما
ووصف بوتين، في برقية تعزية، بليك، وهو عقيد متقاعد في  جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، بأنه كان "مهنيا رائعا شجاعا وبقدرة خاصة على الصمود أمام تحديات الحياة".

وتابع الرئيس الروسي: "أسهم العقيد بليك خلال سنوات العمل الصعب والعصيب إسهاما لا يقدر بثمن في جهود ضمان التكافؤ الاستراتيجي والحفاظ على السلام في العالم. إن الذكرى المجيدة لهذا الشخص ستظل خالدة في قلوبنا".

وبدأ بليك (الذي ولد في هولندا والتحق إبان الحرب العالمية الثانية بالاستخبارات البريطانية) منذ أوائل الخمسينيات بالتعاون طوعا مع الاتحاد السوفيتي.

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واستمر هذا التعاون على مدى أكثر من عشرين عاما، حتى يتم اكتشاف أمر بليك في بريطانيا وسجنه عام 1961 لمدة 42 سنة، وبعد خمس سنوات هرب رجل الاستخبارات من السجن وتمكن من الفرار إلى الاتحاد السوفيتي وكان يقيم منذ ذلك الحين في موسكو.

#فلاديمير بوتين #جور بليك #الاستخبارات السوفيتية

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