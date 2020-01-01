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ترامب: "لدينا أدلة مطلقة على تزوير الانتخابات والمحكمة العليا لا تريد رؤيتها"

السبت 26 ديسمبر 2020 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: "لدينا أدلة مطلقة على تزوير الانتخابات والمحكمة العليا لا تريد رؤيتها"



واشنطن /سما/

وجَّه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد تلامب، اتهامًا للمحكمة العليا، مشيرًا إلى أنها كانت ضعيفة في تعاطيها مع تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

وقال في تغريدة نشرها اليوم السبت على حسابه (تويتر): "لدينا أدلة مطلقة على التزوير والمحكمة العليا لا تريد رؤيتها".

يشار إلى أن ترامب لا يزال يرفض الاعتراف بالهزيمة، زاعمًا أنه حدث هناك تزوير في الانتخابات، رغم إعلان المجمع الانتخابي الأمريكي بفوز الرئيس جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ومن المتوقع أن يتسلم بايدن منصبه كرئيس منتخب للولايات المتحدة، في 20 من شهر يناير المقبل.

#الولايات المتحدة #دونالد ترامب #جو بايدن #امريكا #الانتخابات الامريكية 2020 #تزوير الانتخابات

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