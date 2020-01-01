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تفاصيل سبب انفصال رهف القنون والكونغولي لوفولو أندي (شاهد)

السبت 26 ديسمبر 2020 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل سبب انفصال رهف القنون والكونغولي لوفولو أندي (شاهد)



الرياض / سما

كشفت مصادر فنية عربية، يوم السبت 26 ديسمبر 2020، عن سبب انفصال رهف القنون المواطنة السعودية المقيمة في كندا، عن زوجها ووالد طفلتها الكونغولي لوفو أندي.

وأكدت المصادر الفنية خبر طلاق رهف القنون وزوجها لوفو أندي؛ بسبب مشاكل عديدة نشبت بينهما منذ ارتباطهما قبل أكثر من سنة، لكن الأمور زادت تعقيدا في الفترة الأخيرة.

وأشارت المصادر إلى أن طلاق رهف القنون ولوفو أندي لم يأتِ عن تراضي بين الطرفين، موضحة أن الأخيرة ما زالت تحتفظ حاليا بطفلتها الصغيرة ولا يعرف مصيرها في المستقبل.

طلاق رهف القنون:

وفي وقت لاحق، أعلنت رهف القنون وكذلك زوجها أو صديقها الكونغولي نبأ انفصالهما، لافتين إلى أنهما اتخذا قرارهما لكنهما لم يتفقا معا على المكان الذي سيظل فيه الطفل.

وكتب لوفولو أندي: من اليوم الخامس والعشرين من ديسمبر، لم نعد أنا ورهف القنون سويا، مضيفا: لقد قررت الرحيل والمضي قدما في حياتي، لا تسألني عن تلك الفتاة الصغيرة بعد الآن.

وأضاف زوج رهف القنون: سأقاتل دائما من أجل الحصول على حضانة طفلي، مشددا على أنه لا يهمه مقدار المال الذي سيكلفه ذلك؛ كي يتمكن من استعادة طفله معه مجددا.

من جهتها، أكدت رهف القنون عبر سناب شات أنها لم تعد في علاقة حاليا، متابعة: هذا قرارنا والأفضل لي؛ لأني تسرعت في سن صغيرة بالدخل في علاقة دون استعداد ولا أسمح بأي شائعات.

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انفصال رهف القنون وزوجها (2)
انفصال رهف القنون وزوجها (1)
طلاق رهف القنون (1)
طلاق رهف القنون (2)

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