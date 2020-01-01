  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سلطة الطاقة: قصف الاحتلال أحدث دماراً كبيراً بشبكات الكهرباء

السبت 26 ديسمبر 2020 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة الطاقة: قصف الاحتلال أحدث دماراً كبيراً بشبكات الكهرباء



غزة /سما/

قالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ليلية أمس خلف دماراً كبيراً في بعض شبكات الكهرباء.

وذكرت في تصريح صحفي اليوم السبت، أن العدوان أدى إلى حدوث أضرار في أبراج الكهرباء ومحولات وقواطع اتوماتيكية والعديد من الكوابل والأسلاك واللوحات.

وقدرت سلطة الطاقة الخسائر الأولية بسبب العدوان بأكثر من 70 ألف شيقل.

ولفتت إلى أن الطواقم الفنية والهندسية تحركت منذ ليلة أمس لإزالة خطر الكهرباء وتقييم الأضرار التي بدت كبيرة جداً.

كما قامت تلك الطواقم بعد تحييد الخطر باستخدام خطوط بديلة ومسارات احتياطية لتوصيل الكهرباء للمواطنين التي تتغذى أحيائهم السكنية من الشبكات المتضررة.

وقالت إن الطواقم باشرت بإعادة بناء أبراج جديدة بدل المدمرة وتمديد كوابل وأسلاك لضمان عودة الشبكات كما كانت وبكفاءة العمل السابقة.

#سلطة الطاقة #غزة #القصف الإسرائيلي #شبكات الكهرباء

الأكثر قراءة اليوم

الخارجية المصرية توضح حقيقة إخلاء قنصليتها في قطاع غزة

شاهد: الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تنشر برومو جديد لمناورة الركن الشديد في قطاع غزة

طائرات الاحتلال تقصف أهداف متفرقة في قطاع غزة

فيديو: القناة 13 الاسرائيلية تنشر مشاهد دقيقة لعملية اغتيال فخري زادة

أمل جديد لصد الوباء.. عقار "يمنع الإصابة بفيروس كورونا"

الجيش الاسرائيلي: اطلاق صاروخين من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.. والقبة تعترضهما

صور: أضرار كبيرة نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

أبو حسنة يوضح الإجراءات والسياسات التي ستتبعها "أونروا" تجاه المستفيدين من المساعدات الغذائية

وزارة الصحة تكشف موعد وصول لقاحات كورونا الى فلسطين..

سلامة معروف

الإعلام الحكومي: لا يوجد مؤشرات حتى اللحظة بشأن فتح معبر رفح

وزيرة الصحة : 21 وفاة و1306 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

محمود العالول

فتح : إيقاد شعلة الانطلاقة الـ56 للثورة مساء الخميس

اعلان سما رسائل