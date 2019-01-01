ذا هيل: (صفقة الشيطان).. التضحية باليمن من أجل اتفاق تطبيع سعودي مع “إسرائيل”

وكالات

لاحظ الكاتب آر ديفيد هاردن في مقال رأي نشره موقع “ذا هيل”، القريب من الكونغرس، أن الولايات المتحدة تسارع إلى تقديم هدية إلى السعودية مقابل صفقة تطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

والهدية، التي ستقدمها إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة من السلطة، هي احتمال تصنيف جماعة الحوثي في اليمن كمنظمة إرهابية أجنبية، مما يجعل تقديم أي دعم للجماعة جريمة فيدرالية.

إدارة ترامب تريد تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية في محالة لصفقة تطبيع بين السعودية وكيان الاحتلال الإسرائيلي

وبالنسبة للإدارة الأمريكية، فإن التصنيف لا يحتاج إلى الكثير من التفسير، إذ تعتبر واشنطن الجماعة طرفاً سيئاً، وهي تسعى إلى معاقبة المنظمة وإضعاف إيران وتقوية السعودية ودعم الحكومة اليمنية المنفية، ولكن في الواقع، كما يضيف كاتب المقال، من المرجح أن تؤدي هذه المناورة إلى زعزعة الاستقرار في شبه الجزيرة العربية.

وتسيطر جماعة الحوثي على العاصمة اليمنية صنعاء، إلى جانب المؤاني الرئيسية والبنية التحتية الحيوية اللازمة لبقاء معظم السكان المدنيين في اليمن، وسيحظر هذا التصنيف، بحسب ما ورد في المقال، الدعم المادي للجماعة، بما في ذلك تجار الأغذية والأدوية وإمدادات الصرف الصحي والمساعدات الإنسانية والسلع الأساسية، وفي ظل وباء كورونا، فإن هذا يعني المزيد من جيوب المجاعة وانهيار القوة الشرائية.

وهناك مخاطر أخرى غير متوقعة، وفقاً لاستنتاجات هاردن، فعلى سبيل المثال، قد تواجه الأمم المتحدة تحديات في التخفيف من التسرب النفطي الهائل، بسبب ضرورة التفاوض مع الجماعة بشأن الحادث، وسيؤدي هذا الانكساب إلى إغلاق ميناء الحديدة الرئيسي، وبالتالي زيادة تعطيل الإمدادات الغذائية في اليمن، الذي يواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وأشار آر ديفيد هاردن، وهو مدير سابق في مكتب الوكالة لأمريكية للتنمية الدولية، إلى أن جماعة الحوثي هزمت السعودية، على الرغم من الخسائر البشرية الهائلة، وفي بعض الحالات، تمكنوا من السيطرة على بعض الأراضي السعودية، وواصلوا شن غارات على مدن ومواقع سعودية.

ومن جهتها، تدفع إدارة ترامب السعودية إلى تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، قبل مغادرة ترامب للبيت الأبيض، ولكن الكاتب لاحظ أن السعودية بحاجة إلى إعادة علاقاتها مع إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، حيث كان بايدن واضحاً في أن مأساة اليمن يجب أن تنتهي، وهناك اجماع في الكونغرس على أن السعودية تتحمل مسؤولية كبيرة في حرب اليمن المستمرة، وهناك ايضاً اعتراف من الحزبين بأن تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية سيزيد من زعزعة استقرار البلاد.

وفيما يتعلق بكيان الاحتلال الإسرائيلي، يقول الكاتب إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه بحاجة إلى تصحيح مساره مع إدارة بايدن، ومن غير المتوقع أن يكون بايدن قد نسى ما فعله نتنياهو من قبل، حيث قام بإحراجه أثناء زيارة إلى تل أبيب في عام 2010 ليعلن عن بناء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة على الرغم من معارضة إدارة أوباما، كما سعى نتنياهو إلى إذلال أوباما ونائبه بايدن من خلال إلقاء خطاب في الكونغرس لمعارضة الاتفاق النووي الإيراني.