طائرات الاحتلال تقصف أهداف متفرقة في قطاع غزة

غزة / سما /

أفادت وسائل إعلام عبرية ، اليوم السبت ، بأن الجيش الاسرائيلي بدأ يهاجم قطاع غزة رداً على إطلاق الصاروخين الليلة من غزة تجاه مدينة عسقلان.

وذكرت مصادر محلية، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت أهدافًا شمال غرب قطاع غزة بعدة صواريخ دون وقوع أي اصابات.

كما وأفادت بإستهداف "موقع رعد" العسكري، بخمسة صواريخ من الطيران الحربي شرقية حي التفاح.

وقصفت: مدفعة الاحتلال مرصد للمقاومة بقذيفتين شرق المحافظة الوسطى.

وأعادت مدفعية الاحتلال قصف نقطة عسكرية شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة ، بأن لا إصابات حتى اللحظة جرّاء الاستهدافات المتواصلة لطائرات الاحتلال على قطاع غزة.