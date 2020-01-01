إتلاف 52 مركبة غير قانونية والقبض على 4 مطلوبين في بلدة قصرة جنوب نابلس

نابلس / سما /

أتلفت الشرطة وباسناد من الاجهزة الأمنية عددا من المركبات غير القانونية، والقت القبض على عدد من المطلوبين للعدالة خلال نشاط شرطي في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس.

واوضحت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، انه تم خلال هذا النشاط الشرطي اتلاف 52 مركبة غير قانونية، والقبض على 4 مطلوبين للعدالة وذلك ضمن الجهود المبذولة لفرض الامن ومتابعة الظواهر السلبية.

وأكد مدير شرطة محافظة نابلس العقيد حقوقي سائد زهران ان الشرطة والمؤسسة الأمنية مستمرة في جهودها الرامية لفرض الامن والتخلص من مظاهر خرق القانون، وتوفير الحماية للمواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم، مناشداً الموطنين الالتزام بالقانون والاحتكام اليه.