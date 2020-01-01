"ليلة ساخنة".. الجيش الاسرائيلي يوجه رسالة لمستوطني غلاف غزّة

القدس المحتلة / سما /

دعا الناطق باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أفخاي أدرعي، مساء يوم الجمعة، المستوطنين في غلاف غزة، إلى البقاء قُرب الملاجىء في مدينة عسقلان المحتلة.

وقال أدرعي: "إنّها ليلة ساخنة من جديد، وللمرة الثالثة صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة و تحذير للسكان بالبقاء قرب الملاجئ في مدينة عسقلان وفي غلاف غزة".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل اعلام اسرائيلية، مساء الجمعة، بان صفارات الانذار قد دوت في مستوطنات غلاف قطاع غزة،

وأشارت المصادر الاسرائيلية، الى سماع اصوات انفجارات نتيجة محاولة القبة الحديدية، اعتراض صواريخ في سماء المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

الى ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، إنه متابعة للتقارير عن تفعيل الانذارات في عصقلان، تم رصد عمليتي اطلاق صواريخ من قطاع غزة مشيرا الى أنه تم اعترضهما من القبة الحديدية