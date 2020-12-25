فيديو .. محمد بن سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الرياض / سما

أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس) الأخبار الملكية، يوم الجمعة 25 ديسمبر 2020، عن تلقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

وقالت وكالة (واس) على تويتر: سمو ولي العهد يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

وتقدم وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بالشكر والعرفان إلى ولي العهد محمد بن سلمان، على حرصه ومتابعته المتواصلة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين.

كما شكر الوزير الربيعة، ولي العهد على توجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم، مضيفا: ما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030.

وأوضح أن السياسة هي "الوقاية خير من العلاج" والتي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولاً، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً في وقت قياسي وتوفيره للمواطنين والمقيمين.

وأشار وزير الصحة السعودي في ختام تصريحه الذي أوردته وكالة الأنباء (واس) إلى أن ذلك جعل المملكة العربية السعودية من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا.

وكانت هيئة الغذاء والدواء ووزارة الصحة السعودية، قد اعتمدت مؤخرا لقاح "فايزر"، وبدأت فعليا في تنفيذ المرحلة الأولى من عملية تطعيم المواطنين والمقيمين كبار السن.