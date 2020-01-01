اسرائيل: ساعر يقفز في الاستطلاعات الإسرائيلية والليكود يواصل التهكمات

القدس المحتلة / سما /

تقلبات درامية متوقعة في النظام السياسي بعد الانشقاق المفاجئ لوزير المياه السابق عن حزب الليكود زئيف إلكين وانتقاله الى حزب "تكفا حداشا" بزعامة "المنشق الأول" عن الليكود جدعون ساعر الذي خلف حتى الآن 5 انشقاقات ضربت في عمق وحدة الصف لدى الحزب الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وبحسب الاستطلاع الذي اجراه مناحيم لازار مدير "بانيلس بوليتكس" لصحيفة معاريف الذي نشر، اليوم الجمعة، لو أجريت انتخابات الكنيست الـ 24 اليوم، لحظي الليكود بـ 26 مقعدا، ويحصل حزب جدعون ساعر بعد انضمام الوزير السابق زئيف إلكين على 21 مقعدا.

وأظهر الاستطلاع كذلك حصول "يش عتيد تيلم" يقيادة يائير لابيد على 15 مقعدا، وحزب "يمينا" على 14 مقعدا، وحزب "القائمة المشتركة" بقيادة أيمن عودة على 11 مقعدا، وحزب "شاس" على 8، وحزب "يهدوت هتوراة" على 7، وحزب "ميرتس" على 7، وحزب "يسرائيل بيتنو" على 7، وحزب "كاحول لفان" على 4. بينما الحزب الذي أعلنه عوفر شيلح الذي انشق عن حزب يائير لابيد لا يجتاز نسبة الحسم، وكذلك حزب "العمل" لا يجتاز نسبة الحسم.

وتجري في هذه الأثناء مفاوضات متقدمة مع وزير القضاء عن حزب "كاحول لفان" آفي نيسينكورن للانشقاق عن بيني غانتس والتوجه الى الانتخابات التمهيدية داخل حزب العمل لمنصب رئيس الحزب، الذي شهدت أكبر نكساته التاريخية على الاطلاق علما بأنه الحزب الإسرائيلي الذي واكب انتخابات إسرائيل منذ تأسيسها.

ولم تهدأ التهكمات على انشقاق إلكين، حيث هاجم نتنياهو الوزير المستقيل قائلا " لن يكسرنا أحد، فمخيم ساعر للاجئين مكون من الأشخاص الذين فشلوا في السياسة، لم يكن إلكين لينجو داخل صفوف الليكود"، لكن هذا الهجوم لم ينته الى هذا الحد في نقد إلكين الذي كان في الليكود وبعدها انشق الى حزب كديما ومن ثم عاد الى الليكود، وخاض الانتخابات على رئاسة بلدية القدس وخسرها، وعاد مجددا الى الليكود ومؤخرا انشق الى جدعون ساعر، حيث ردد رئيس الوزراء وأعضاء الكنيست من الليكود النكات الساخرة من إلكين أثناء تبادل الضحكات، وجاء في إحدها ان "جدعون ساعر سيرقي إلكين إلى وزير المياه المحلاة، أو العذبة ان شاء".