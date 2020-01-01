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صحة غزة: جائحة "كورونا" ضاعفت احتياجات الوزارة للموارد البشرية

الجمعة 25 ديسمبر 2020 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: جائحة "كورونا" ضاعفت احتياجات الوزارة للموارد البشرية



غزة / سما /

قال المدیر العام للشؤون الإداریة في وزارة الصحة بغزة، محمود حماد، اليوم الجمعة، أنّ جائحة كورونا ضاعفعت احتیاجات الوزارة للموارد البشرية، وبخاصة في ظل النقص الذي كانت تعانيه سابقًا.

وأضاف حماد، في تصريح صحفي، أنّ وزارة الصحة في غزة تحتاج  إلى قرابة الـ(1000 وظیفة) من مختلف التخصصات بشكل عاجل لإدارة الأزمة.

ولفت إلى أنّ الوزارة تعاني منذ سنوات سابقة، عجزًا في الموارد البشریة قبل الجائحة، وتراكمت الأمور علیھا بعد دخول كورونا وتفشیھ في المجتمع".

وأكّد على أنّ افتتاح مستشفى الوبائیات ومراكز العزل في جمیع محافظات القطاع، يحتاج إلى توفیر موارد بشریة بشكل عاجل لتغطیة العجز وتقدیم الخدمات الصحیة لمصابي كورونا والرعایة الصحیة للمرضى الآخرین.

وأوضح أنّه على الرغم من وجود نقص في الموارد البشرية، إلا أنّ لم تُوقف أي خدمات رعایة صحیة أخرى، ولكنّ في ظل الجائحة كورونا أصبح الأمر أكثر حاجةً وإلزامًا وبخاصة في ظل الارتفاع المستمر للإصابات.

#غزة #وزارة الصحة #قطاع غزة #فيروس كورونا #كورونا في غزة

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