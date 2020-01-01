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ابو حسنة يحذر: ازمة الاونروا المالية قد تمتد.. ويتحدث عن نسبة العجر وسناريوهات حل أزمة رواتب الموظفين

الجمعة 25 ديسمبر 2020 06:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو حسنة يحذر: ازمة الاونروا المالية قد تمتد.. ويتحدث عن نسبة العجر وسناريوهات حل أزمة رواتب الموظفين



غزة / سما /

قال المستشار الاعلامي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة، مساء اليوم الجمعة، إن هناك عجز في رواتب موظفي الوكالة بقيمة 18 مليون دولار وهذه الأزمة متكررة والآن تم جمع جزء من المبلغ بعد نداءات من الأونروا للشهر الماضي.

وأوضح ابو حسنة في تصريحات لاذاعة صوت القدس، ان اتحاد الموظفين رفض عرض من الأونروا بأن يتم صرف جزء من الراتب على أن يصرف الباقي في الشهر المقبل في أول أسبوع أو أسبوعين من شهر يناير.

وأشار الى أن لأونروا تواجه عجز هذا العام بقيمة 88 مليون دولار سيتم ترحيله للعام القادم، في وقت حصلت فيه الأونروا هذا العام على أقل تمويل.

ونوه الى أن الكثير من الدول المانحة أصبحت تركز على شؤونها الداخلية بسبب جائحة كورونا وهناك تراجع بحجم التأييد المالي للأونروا.

وبين المستشارالاعلامي للاونروا، أنه تم اعطاؤنا تفويض من الأمم المتحدة لثلاث سنوات، لكن لم يتم إعطاؤنا اموال أمام هذا التفويض لتسيير أمور الأونروا.

ولفت الى أن الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا قد تمتد لكن هناك جهود كبرى تُبذل لدى بعض الدول لتُسرع بموعد تعاونها ودعمها للأونروا وهناك إشارات إيجابية.

ونوه الى أن واشنطن كانت أكبر داعم للأونروا، وفي ظل عهد ترامب توقف هذا الدعم وهناك آمال بأن يغير الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن هذه

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