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تفاصيل جديدة عن مقتل المستوطنة "إستر هورغان": الفلسطيني المعتقل اعترف بقتلها

الخميس 24 ديسمبر 2020 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل جديدة عن مقتل المستوطنة "إستر هورغان": الفلسطيني المعتقل اعترف بقتلها



القدس المحتلة /سما/

كشفت القناة 13 إلاسرائيلية أن الفلسطيني الذي تم اعتقاله اليوم اعترف خلال التحقيق معه بقتل المستوطنة قبل عدة أيام .

وحسب زعم القناة فإن الفلسطيني فاجأ المستوطنة عندما اختبأ في الغابة وضربها على رأسها عدة مرات ثم أخفى الجثة .

واعتقلت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اسيرا محررا بزعم تنفيذه عملية قتل مستوطنة قبل عدة أيام بعد اقتحام منزله في قرية طورة الغربية غرب جنين.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل واعتقلت الشاب محمد مروح كبها 36 عاما وقامت بعمليات تفتيش وتمشيط داخل المنزل.

واكدت المصادر أن قوات الاحتلال احتجزت كافة أفراد عائلته وقامت بالتحقيق معهم.

وكانت قوات الإحتلال أعلنت رسميا أنه بعد نشاط استخباراتي مكثف لجهاز "الشاباك"، اعتقلت شرطة الاحتلال "وحدة اليمام" وجيش الاحتلال اليوم مواطنا من جنين يشتبه أنه يقف خلف عملية قتل المستوطنة "إستر هورغان" في أحراش ريحان بجنين في 20/12/2020.

#اسرائيل #المستوطنة إستر هورغان #الجيش الإسرائيلي

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