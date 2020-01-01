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الاحتلال يكشف نتائج تحقيقه بشأن حادثة اطلاق قذيفة دبابة بشكل خاطئ تجاه أحد المنازل بغزة

الخميس 24 ديسمبر 2020 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يكشف نتائج تحقيقه بشأن حادثة اطلاق قذيفة دبابة بشكل خاطئ تجاه أحد المنازل بغزة



القدس المحتلة /سما/

افاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، مساء اليوم الخميس، أنه تم اتخاذ إجراءات قاسية ضد عدد من الضباط في الكتيبة 75 التابعة لسلاح المدرعات، وذلك في أعقاب قيامهم قبل فترة، بإطلاق قذيفة دبابة بشكل خاطئ تجاه أحد المنازل في قطاع غزة.

ووفق بيان المتحدث باسم الجيش، عُرض على قائد فرقة غزة العميد نمرود ألوني ، وقائد تشكيل "جاش" العميد دان نيومان ، هذا الاسبوع تحقيقًا في حادث إطلاق دبابة إسرائيلية على قطاع غزة في 14 ديسمبر 2020.

وخلص التحقيق إلى أن الحادث كان خطيرا وأثار عددا من الإخفاقات والأعطال والأخطاء في سلوك القادة وفي جوانب السلامة.

وكشفت نتائج التحقيق أن القادة لم يتبعوا الإجراءات المطلوبة ، قبل التمرين وأثناءه ، ما أدى إلى سوء فهم من قبل القوة أن هذا حدث حقيقي.
 
وأشار الناطق باسم الجيش الاسرائيلي الى أنه عقب نتائج التحقيق قرر قائد تشكيل "جاش" اتخاذ عدد من الإجراءات القيادية.

وأوضح أنه تمت محاكمة قائد الفصيل من قبل قائد الكتيبة ، وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة سبعة أيام لإخفاقه في سلوك قيادته وبشأن قضية السلامة. وحوكم قائد السرية ونائب قائد السرية من قبل قائد اللواء على مسؤوليتهما الشاملة عن الحادث ، وكذلك عن دور نائب قائد الشركة في عدم تنفيذ الأوامر الملزمة. وحكم على الضباط 14 يوما تحت المراقبة.

وبحسب البيان، يرى الجيش الإسرائيلي أهمية كبيرة في إجراء تحقيقات متعمقة ، والتعلم واستخلاص العبر في مثل هذه الحوادث.

#الجيش الإسرائيلي #حدود غزة #قطاع غزة #سلاح المدرعات #اطلاق قذيفة

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