أبو حسنة يكشف مستجدات رواتب موظفي "الأونروا" وسيناريوهات حل الازمة

غزة /سما/

أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عدنان أبو حسنة، اليوم الخميس أن الوكالة استطاعت تغطية 80% من رواتب الموظفين، مشيرًا إلى أن احتياج إكمال الرواتب هو 18 مليون.

وأضاف أبو حسنة "عرضنا على اتحاد الموظفين دفع جزء من الراتب وبقية المبلغ سندفعه بداية يناير أو في منتصفه كأقصى حد والاتحاد رفض"، معربًا عن أمله أن يجري صرف الراتب بداية الشهر المقبل أو في أقصى حد منتصف يناير.

وتابع "الأزمة ستمتد ليناير وفبراير، لأن الدول المتبرعة ستنشغل بالأعياد".

وجدد التأكيد على وجود اتصالات مكثفة مع عديد الدول، لتقديم موعد الدفعات التي تتبرع بها، لافتًا إلى أن الأزمة المالية الحالية غير مسبوقة.

