مشاهدة مباراة الفيصلي وشباب العقبة بث مباشر في الدوري الأردني 2020

عمان / سما

نقدم لكم رابط مشاهدة مباراة الفيصلي وشباب العقبة بث مباشر المقررة اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020 في الأسبوع الثامن عشر من الدوري الأردني للمحترفين لكرة القدم.

مباراة الفيصلي وشباب العقبة مباشر ينقل من استاد عمان الدولي الساعة السادسة والنصف بتوقيت الأردن على قناة الأردنية الرياضية (Jordan Sport HD) بتعليق بسام المجالي.

ولا يعتبر شباب العقبة صيدا سهلا خصوصا حينما يلتقي مع فريق الفيصلي، إذ فشل الأخير في التغلب عليه في الدور الأول من المسابقة وأجبره على التعادل السلبي بدون أهداف.

وتراجع الفيصلي إلى المركز الخامس برصيد 22 نقطة بفارق كبير عن المتصدر الوحدات (44 نقطة)، إذ يسعى إلى الخروج بشكل جيد مع اقتراب نهاية الدوري والدخول للمربع الذهبي.

مباراة شباب العقبة والفيصلي مباشر:

وحقق الفيصلي أرقاما كارثية غير متوقعة الموسم الجاري، إذ فاز في 5 مباريات فقط من أصل 17، وخسر مثلها، فيما فشل في تحقيق الانتصار 7 مرات وانتهى اللقاء بنتيجة التعادل.

في الجهة الأخرى، يواجه شباب العقبة شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، إذ يتساوى في الرصيد (15 نقطة) مع سحاب صاحب المركز الحادي عشر وقبل الأخير أمام الأهلي.

ويأمل العقبة في تحقيق أكبر عدد من النقاط بالجولات القادمة، إذ يلعب مع جاره الشباب والأأهلي والحسين قريبا، في حين يلاقي الفيصلي نظيره الأهلي، ومعان والوحدات.