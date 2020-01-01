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المسحال يكشف عن الموازنة العامة وقيمة رواتب موظفي "الأونروا"

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
المسحال يكشف عن الموازنة العامة وقيمة رواتب موظفي "الأونروا"



غزة /سما/

كشف مسؤول اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغیل اللاجئین "الأونروا" بغزة أمیر المسحال اليوم الأربعاء، عن الموازنة العامة وقیمة رواتب موظفي الوكالة.

وقال المسحال في حدیث لإذاعة صوت الوطن المحلیة، إنّ "أي نقص في الكادر البشري، سیوثر بشكل مباشر أو غیر مباشر على الخدمة المقدمة للاجئین الفلسطینیین".

وبيّن أن قیمة الموازنة العامة للوكالة 800 ملیون دولار بحسب احتیاجات المؤسسة لعام 2020، مشیراً إلى أن 680 ملیون دولار ھي قیمة رواتب الموظفین بنسبة 85% وبمعدل 55 ملیون دولار شھریاً، تغطي احتیاجات ما بین 28-29 ألف موظف".

وذكر أن العجز في فاتورة الأونروا یبلغ 18 ملیون دولار، لافتاً إلى أنّ ھذا الملغ لا یذكر أمام حجم المؤسسة وحجم ما تقدمه.

وأضاف المسحال: "نحن مؤسسة خدماتیة ولا نعطي ما قیمته 800 ملیون دولار كمعونات للاجئین، وما نقدمه لقطاع غزة من معونات لا یتجاوز الـ80 ملیون
دولار سنویاً".

ولفت إلى أن 85% من میزانیة الأونروا ھي للموظفین و15% یتم من خلالھا تزوید اللاجئین بالمعونات الغذائیة والطبیة.

يٌشار إلى أن الأونروا التي تقدم خدماتھا لنحو 3.5 ملایین لاجئ فلسطیني، تعاني من أزمة مالیة خانقة منذ تجمید الولایات المتحدة، في 23 ینایر/ كانون الثاني الماضي، مبلغ 65 ملیون دولار من مساعدتھا.

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