وزارة التعليم السعودية تعلن رابط نظام فارس الجديد 2020

الرياض / سما

أعلنت وزارة التعليم السعودية، أن الساعات المقبلة ستشهد تفعيل نظام فارس؛ لإدخال أنشطة التطوير المهني للعاملين في الوظائف التعليمية؛ وذلك بعد تعطله منذ نحو ثلاثة أيام متواصلة.

وقالت وزارة التعليم إن الموعد النهائي لإدخال أنشطة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية في نظام فارس يكون الموافق 31 ديسمبر 2020 ميلادي أو 16 / 05 / 1442 هجري.

وكانت مصادر تربوية، قد اشتكت من تعطل نظام فارس التابع لوزارة التعليم، مشيرة إلى وجود أعمال صيانة، فيما لم يتبق أمام المعلمين كثير من الوقت لإضافة الدورات التدريبية الخاصة بهم.

وقال أحد المعلمين في تساؤل على تويتر إنه رصد جميع أنشطة التطوير المهني، لكن لم تظهر له أيقونة إرسال للموافقة، فيما ردّ عليه مختص بأن هذه الأيقونة تتاح بتاريخ 12 / 5 / 1442.

رابط نظام فارس الجديد: اضغط هنا أو هنا





ودعا مختصون إلى ضرورة العمل على إيجاد حل يدوي بديل موازٍ لنظام فارس الذي يتعطل كثيرا؛ حتى لا تتعطل مصالح المراجعين والمتابعين؛ بسبب تعليق وخلل الأنظمة الدورية.

وأفادت بأن أفضل طريقة لإدخال الدورات على نظام فارس هي تسجيل الدخول للنظام وكتابة اسم المستخدم والرمز السري، ثم اختيار صلاحية الخدمة الذاتية للموظف والتطوير المهني للمعلمين.

وتابعت إن الخطوة التالية هي تسجيل رقم الجوال وحفظ البيانات، ثم تظهر جميع الدورات التي تم إدخالها قبل النقر على إضافة اسم الدورة والجهة وإدارة التعليم بالمحافظة والمنفذ والمستفيد والمدة.