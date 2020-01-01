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الجزائر وتونس تمنعان "طائرة التطبيع الإسرائيلية" من التحليق في مجالهما الجوي

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجزائر وتونس تمنعان "طائرة التطبيع الإسرائيلية" من التحليق في مجالهما الجوي



وكالات

لم تسمح تونس والجزائر، امس  الثلاثاء، للرحلة "إل واي 555" القادمة من تل أبيب إلى مدينة الرباط المغربية، بالمرور عبر أجوائهما، مجبرتا إياها على اتخاذ مسار غير مباشر.

وبحسب شبكة "نسمة" التونسية، فإن الرحلة اتخذت مسارا شماليا يمر بالبحر الأبيض المتوسط عبر المجال الجوي اليوناني، ثم الإيطالي ومنه إلى الإسباني، وأخيرا إلى العاصمة المغربية، نظرا لإغلاق تونس والجزائر سمائهما أمام الطيران الإسرائيلي..

كانت هذه أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والمغرب، وانطلقت من مطار بن غوريون في تل أبيب متوجهة إلى الرباط، وعلى متنها وفد إسرائيلي-أمريكي يترأسه صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره جاريد كوشنر.

وتأتي في أعقاب الاتفاق الأخير بين إسرائيل والمغرب، وبوساطة أمريكية، لتطبيع العلاقات، لتصبح الرباط رابع دولة عربية تعلن هذا العام تطبيع علاقاتها مع الدولة العبرية بعد الإمارات والبحرين والسودان.

هبطت الطائرة، في وقت سابق من مساء الثلاثاء، في مطار العاصمة المغربية.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن الرحلة على متنها وفدا يضم مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين للتوقيع على اتفاقيات لتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، في مجالات عديدة منها السياحة والطيران والزراعة والاقتصاد والمياه.

#تونس #الجزائر #المغرب #التطبيع مع اسرائيل #طائرة اسرائيلية

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