ديانة اللاعب سليمان كوليبالي مسلم أم مسيحي (شاهد)

القاهرة / سما

أثار سليمان كوليبالي مهاجم النجم الساحلي التونسي الساعات الماضية، جدلا في وسائل التواصل الاجتماعي وتساؤلات عديدة حول ديانته الحالية بعد ظهوره بموقفين مختلفين.

وتداول نشطاء في المنصات الاجتماعية، صورًا تظهر لحظة مشاركة سليمان كوليبالي مع فريقه النجم الساحلي في مباراته ضد المقاولون العرب المصري في الكونفدرالية الأفريقية.

ويظهر في إحدى الصور القديمة المتداولة للاعب كوليبالي أثناء صلاته خلف أحد الأشخاص أثناء احترافه في صفوف النادي الأهلي المصري قبل هروبه فجأة منذ عدة سنوات.

وقالت إحدى الصفحات الرياضية: سليمان كوليبالي مع النجم الساحلي بيحتفل برسمه للصليب، فيما اللاعب نفسه مع الأهلي يصلي في المسجد ولا حد عارف مسلم ولا مسيحي.

ديانة سليمان كوليبالي:

بتاريخ 26 أبريل 2016، نشر الإيفوارى سليمانى كوليبالى مهاجم الأهلي آنذاك، صورة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستغرام"، وهو يؤدى الصلاة معلقا عليها بقول:"مسلم والحمد لله".





وصدم كوليبالي جماهير الأهلي المقدرة بالملايين، حينما هرب فجأة خارج مصر دون أن يبلغ مسؤولين "نادي القرن الأفريقي"، لكنه ظهر لاحقا عقب انضمامه لأحد الأندية الأوروبية.

ورفع الأهلي شكوى ضد اللاعب كوليبالي الذي قدم إلى القضاء إدعاءات قال النادي إنها ليست صحيحة، وابتعد عن الملاعب فترة طويلة قبل أن يعود من بوابة النجم الساحلي.

يشار إلى أن سليمان كوليبالي (26 عاما) فشل في هز شباك المقاولون العرب أمس على ملعب الأخير، إذ من المقرر أن تلعب مباراة الإياب خلال الفترة القادمة في تونس.