"الركن الشديد".. مناورة عسكرية ضخمة في قطاع غزة الأحد المقبل

غزة /سما/

من المتوقع أن تجري الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة والمنضوية تحت غرفة العمليات المشتركة، يوم الأحد المقبل، مناورة عسكرية كبيرة في مختلف أنحاء قطاع غزة.

ووفق ما نشرته مصادر اعلامية متطابقة، فان المناورة ستستمر لنحو 12 ساعة متواصلة، يصاحبها إجراءات أمنية من قبل الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية خلال المناورة.

وستحمل المناورة اسم "الركن الشديد"، وستشارك فيها عدة أجنحة عسكرية منها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وستعقد الأجنحة العسكرية مؤتمرًا صحفيًا، ويتم إطلاق صواريخ تجريبية من قبل المقاومة تجاه سواحل بحر القطاع

وسيسمح لوسائل الإعلام بالتغطية من داخل مواقع عسكرية محددة.

وتأتي المناورة في ذكرى الحرب الأولى على غزة نهاية عام 2008، بداية عام 2009.