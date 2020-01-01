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تردد قناة الأهلي الجديد 2020 hd على النايل سات وجميع الأقمار

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
تردد قناة الأهلي الجديد 2020 hd على النايل سات وجميع الأقمار



القاهرة / سما

أعلنت مصادر رسمية، عن تردد قناة الأهلي الجديد 2020 hd على نايل سات وجميع الأقمار الصناعية، الناقلة لمباريات نادي القرن في دوري أبطال أفريقيا ومنافساته التاريخية بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقالت المصادر إن تردد قناة الأهلي الحالي على النايل سات هو: 11747 V ـ 12341 H، موضحة أنه يمكن استقبال التردد لمشاهدة مباراة الفريق الأحمر ضد سونيديب بطل النيجر في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتتابع قناة الأهلي جميع تدريبات ومباريات فرق النادي بالألعاب الرياضية كافة على رأسها فريق كرة القدم الذي يسيطر على البطولات المحلية في مصر والأفريقية، وينافس على المسابقات الكروية العالمية.

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وتبث قناة الأهلي عدة برنامج، منها السادسة للإعلاميين أحمد سمير وسارة محسن، التريند مع أمير هشام ومحمد سعيد، الأهلي خط أحمد مع كريم كوجوك ونهاوند سري. ملك وكتابة مع إبراهيم المنسي وعدلي القيعي.

تردد قناة الأهلي الجديد 2021:

وفي سياقٍ متصل، كشفت محطة بطل مصر وأفريقيا أنه سيتم إيقاف تردد قناة الأهلي المعمول به حاليا على نايل سات بشكل نهائي والانتقال إلى التردد الجديد، اعتبارا من نهاية العام الجاري 31 ديسمبر 2020.

وأضافت: يرجى البحث عن التردد الجديد لقناة الأهلي على القمر الصناعي نايل سات Nilesat وهو (11747)، الاستقطاب vertical، معامل التصحيح 5/6، معدل الترميز 27500؛ للإطلاع على جديد النادي.

وأفادت قناة النادي الأهلي في تغريده لها بأنه سيتم العمل وفق التردد الجديد اعتبارا من رأس السنة الميلادية وخلال عام 2021، داعية المتابعين للانتظار وترقب الباقة والخطة البرامجية الجديدة في السنة المقبلة.

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