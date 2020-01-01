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رابط مشاهدة مباراة الفيصلي والاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي 2020

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الفيصلي والاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي 2020



الرياض / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الاتفاق والفيصلي بث مباشر اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 في الجولة التاسعة من منافسات دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

مباراة الفيصلي والاتفاق مباشر تبث من ملعب مدينة المجمعة على القناة الرياضية السعودية الثالثة ومنصاتها بمواقع التواصل (KSA Sports 3 HD) بصوت المعلق محمد الخامسي.

ويسعى الفيصلي إلى ضمان مكان له في المربع الذهبي قبل ختام الأسبوع التاسع، إذ يملك في رصيده بجدول ترتيب دوري المحترفين 13 نقطة بفارق الأهداف فقط أمام القادسية.

على الجهة الثانية، لا يبعد الاتفاق كثيرا عن الفيصلي في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف وراء الرائد والباطن وأبها على التوالي.

رابط مباراة الفيصلي والاتفاق مباشر:

وكان الفيصلي قد تغلب على الاتفاق قبل أيام قليلة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بركلات الجزاء، بعد أن انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف للطرفين.

ونجح لاعبو الفيصلي في تلك الموقعة بتسجيل جميع الركلات باستثناء واحدة أهدرها اللاعب هشام فايق، فيما أضاع الاتفاق ركلتي جزاء عن طريق محمد الكويكبي وإبراهيم محنشي.

ومن المقرر أن يلعب الاتفاق في الأسبوع المقبل ضد القادسية ثم الوحدة والشباب والباطن والرائد، في حين يحل الفيصلي ضيفا على الفتح، قبل أن يستضيف فريق النصر.

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