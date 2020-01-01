رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر استشهاد الفتى محمود عمر صادق علاونة كميل (17 عاما) من بلدة قباطية جنوب جنين، برصاص الاحتلال قرب باب حطة، أحد الأبواب المؤدية للمسجد الأقصى المبارك.

وعنونت الصحف أيضا، اعتماد مجلس الوزراء مخصصا ماليا لمساعدة المقدسـيين على مواجهة المخططات الاحتلالية لتهويد مركز مدينة القدس العاصمة، إضافة لتسجيل 31 وفاة، و1514 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1848 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

- شهيد من قباطية في القدس المحتلة.. والمستوطنون يعربدون

- الرئيس يعزي بوفاة اللواء سالم أبو عمرو

- مجلس الوزراء يعتمد مخصصا ماليا لمساعدة المقدسيين على مواجهة المخططات الاحتلالية.. اشتية: الإجراءات الوقائية أملنا في مواجهة "كورونا"

- 31 وفاة و1514 إصابة بـ "كورونا" وتحذيرات من مضاعفات تؤدي للوفاة.. بواطنة: الخطر بنوعية الإصابات وحاجتها الدخول للمستشفيات

- الاحتلال يستولي على كميات من التبغ في بيت حنينا تحمل "دمغة" السلطة الوطنية

- خالدة قاقيش تبحث عن فرحة الميلاد في صور نجلها الأسير.. جون: "أنا مسيحي الديانة، مسلم الهوى، فلسطيني الهوية، مقدسي ثائر"

- جدل إسرائيلي حول منتدى غاز المتوسط "لتثبيت مكانة السلطة الوطنية كدولة"

- وفاة المناضل سالم حسن نخلة أحد مؤسسي الجبهة الديمقراطية

- التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد الوطني خسر نحو 5.2 مليار دولار.. العسيلي: الانكماش في الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الحالي ضمن التوقعات

- العالم يجهد لحماية نفسه من سلالة جديدة لـ "كورونا" و"الصحة العالمية" تؤكد: "ليست خارج السيطرة"

- محاولة في اللحظة الأخيرة لتجنب انتخابات جديدة في اسرائيل

الأيام:

- القدس: استشهاد فتى من قباطية برصاص الاحتلال في البلدة القديمة

- المستوطنون يشنون موجة اعتداءات واسعة النطاق ووقوع إصابات وأضرار بالممتلكات.. إصابة 5 مواطنين بالرصاص في اقتحام نابلس وتواصل حملة الهدم والتجريف والاستيلاء

- اشتية: الإجراءات الوقائية أملنا في مواجهة فيروس "كورونا" حتى وصول اللقاح المضاد

- "كورونا": وفاة 31 مواطنًا، ورصد 1514 إصابة.. ملاحظة مضاعفات شديدة على مصابين من الشباب

- سلالة "كورونا" الجديدة تثير حالة ذعر في العالم وبريطانيا في شبه عزلة إثر حظر الرحلات معها

- "الصحة العالمية": السلالة الجديدة "ليست خارج السيطرة"

- ترمب يبحث كل الخيارات لقلب نتائج الانتخابات قبل شهر من تنصيب بايدن

- غزة: وفاة رضيع دهسًا، وفتاة بعيار ناري عن طريق الخطأ

القدس:

- شهيد من قباطية في القدس والمستوطنون يشنون موجة اعتداءات بالضفة

- سلالة "كورونا" الجديدة تعزل بريطانيا عن العالم

- 24 نائبا أوروبيا يوقعون عريضة تدعو اسرائيل لمساعدة غزة في مواجهة الوباء

- "مقاومة الجدار" تفشل محاولة استيطانية للاستيلاء على 14 دونما

- الحكومة تعتمد مخصصا ماليا لمساعدة المقدسيين وتشدد إجراءات مواجهة "كورونا"

- 31 وفاة و1514 إصابة جديدة بالفيروس و1848 حالة تعافٍ

- رفع دعاوى وهمية باسم "وقف بنيفستي" يضع نحو 700 فلسطيني تحت خطر الترحيل

- 36 وفاة و2499 إصابة جديدة بالوباء في الأردن

- مصرع مستوطن وإصابة 4 آخرين خلال ملاحقتهم من الشرطة الاسرائيلية قرب رام الله

- العالول: نأمل تصحيح المسار من قبل الإدارة الأميركية الجديدة والعودة لحل الدولتين

- أكثر من 244 مستوطنا يقتحمون الأقصى والشرطة تفتش المصلين داخل المسجد

- العثور على جثة مستوطنة قرب جنين