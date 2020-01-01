اللجان الطبية بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت اللجان الطبية صباح يوم الثلاثاء، عن تسجيل عشرات الإصابات بفايروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية، في قطاع غزة.

وأعلنت اللجان أنّه تم تسجيل 208 اصابات جديدة في الدورة الثانية ليوم الاثنين بعد فحص 861 عينة، اضافة الي 19 اصابة من الفحص السريع بعد فحص 59 عينة ليكون العدد الكلي للاصابات 516 اصابة بعد فحص 2163 بنسبة اصابة 23.8%.

وتوزعت الاصابات من فحص "PCR" حسب محافظات قطاع غزة، على النحو التال:

52 اصابة محافظة الشمال

97 اصابة محافظة غزة

7 اصابات المحافظة الوسطي

49 اصابة محافظة خانيونس



3 اصابات محافظة رفح



19 اصابات موجبة فحص سريع