اعتقال 40 متظاهرًا إسرائيليًا في القدس

القدس المحتلة / سما /

اعتقل 40 متظاهرًا من نشطاء اليمين الإسرائيلي، الليلة الماضية، في القدس، بعد احتجاج المئات منهم على مقتل مستوطن خلال مطاردة الشرطة الإسرائيلية له قرب رام الله، عقب مهاجمته الفلسطينيين.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن الشرطة اتهمت المعتقلين بالإخلال بالنظام العام وبالقيام بأعمال شغب وإلقاء الحجارة تجاه مركبات فلسطينية خلال المظاهرة التي شارك فيها العديد من سكان مستوطنات الضفة.

ونشرت وسائل إعلام عبرية، مقاطع فيديو تظهر أعمال الشغب والمواجهات بين المستوطنين وأفراد الشرطة الإسرائيلية.